Cuba comunista: la decisión está tomada, desangraremos a EEUU

La injusticia tiene doble filo y se ha prolongado por demasiado tiempo que se desbordó y esparció a muchos lugares; incluso a la nación americana, aunque las otras dos norteñas vecinas están muy afectadas, tomó las estructuras de poder en busca de sus víctimas a través del socialismo salvaje: el comunismo.

Injusticia de un sistema colectivista que sus malignas raíces se han apoderado de academias y universidades estadounidenses. Solo podrá neutralizarse completamente con la puesta en práctica de la batalla cultural de grandes estadistas, como los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

Una respuesta coherente y satisfactoria es identificar la existencia de ese grave problema ideológico político y extirpar definitivamente al comunismo o socialismo.

Un cáncer, una mediocridad intelectual, que su fuente de expansión es la tiranía comunista de Cuba y por esto, son los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y el Instituto Político de América Primero (AFPI, siglas en inglés).

El informe del Departamento de Estado, liderado por el secretario Marco Rubio, está titulado: Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI, del 20 de julio de 2026, y del Instituto Político de América Primero, 19 de agosto de 2026, por la directora para las Américas Melissa Ford Maldonado, nombrado: La dictadura vecina: Cuba y la lucha por el hemisferio occidental.

En ambos documentos estadounidenses reflejan una realidad concreta, sostenida durante 67 años por Cuba comunista, de injerencia y violación de la soberanía y la seguridad nacional de EEUU.

Informe del Departamento de Estado

Durante casi siete décadas, el régimen cubano ha librado una campaña sostenida de subversión contra los Estados Unidos. Se trata de una campaña que se ha infiltrado en los niveles más altos del Gobierno de los Estados Unidos, reclutado y formado a generaciones de activistas estadounidenses, respaldado por una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en suelo estadounidense, y llevado a cabo una de las penetraciones de inteligencia extranjera más duraderas y dañinas de la historia estadounidense.

Así como una base de operaciones avanzada para un elenco rotatorio de potencias extranjeras hostiles [China, Rusia, Irán y grupos terroristas transnacionales]. Agentes cubanos se infiltraron en los altos niveles del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono.

Desde su fundación en 1959, la razón de ser del régimen de La Habana ha sido la exportación violenta del comunismo al exterior. Pero su verdadero objetivo, por encima de cualquier otro enemigo momentáneo, siempre ha sido los Estados Unidos.

Informe del Instituto Político de América Primero (AFPI)

Lo que sucede en Cuba no se queda en Cuba y se vincula con riesgos para la seguridad fronteriza y marítima de Estados Unidos, la inmigración, el narcotráfico, la inestabilidad regional y una amenaza constante a los intereses de seguridad nacional de EEUU.

Doce recomendaciones dieron para el presidente Donald Trump y entre estas están las designaciones de organización terrorista extranjera (FTO) para distintos aparatos integrados en el estado cubano, como el propio Partido Comunista de Cuba (PCC) o GAESA, el conglomerado empresarial que controla parte importante de la economía de la isla.

Cualquier relación futura con La Habana debe basarse en un principio fundamental: el pueblo cubano merece la libertad, y no se debe permitir que los adversarios de EEUU utilicen a Cuba como punto de apoyo contra EEUU y nuestros aliados.

Aquellos importantes informes estadounidenses hicieron comprender a la narcotiranía cubana que no basta con algunos cambios cosméticos en la economía, inclusive las 176 medidas económicas del Partido-Estado muestran el bloqueo interno que vive el pueblo cubano. Aún persiste el control económico, no es una economía libre y no conllevan a un sistema judicial independiente y mucho menos a cambios políticos profundos para instaurar una sociedad libre.

El Partido-Estado se debe arrancar de raíz, sus bases represivas se sujetan en la policía política (Departamento de la Seguridad del Estado, DSE) y en él mismo, el Partido Comunista de Cuba (PCC), símiles de crueldad, criminalidad y despreciables como la Gestapo (SS) y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP), dos grupos malignos y abominables que deben desaparecer para transitar a una sociedad libre.

Cuba castrista es una tiranía comunista y la de Hitler también totalitaria pero socialista. Muchos intelectuales y gente común piensan que el sistema hitleriano no era socialista, los primeros por hipocresía académica e ideológica y los segundos por error de adoctrinamiento.

El socialismo hitleriano, su modelo económico, fue implantado en China y Vietnam -sin perder el control totalitario del poder político y utilización de la propiedad privada- para salvar a su comunismo y en esos mismos objetivos van las 176 medidas del castrosocialismo en Cuba.

El camino de servidumbre, libro de Friedrich Hayek, describe el sistema socialista de Hitler, publicado en el Reino Unido el 10 de marzo de 1944. En días recientes, en una nota breve, didáctica y comprensible de Elon Musk en su cuenta X escribió: “Hitler era socialista de izquierda. Por consiguiente, socialista era Hitler. Lógica ineludible”.

La arrogancia fanática hitleriana del designado gobernante Miguel Díaz-Canel le hizo aferrarse a la supervivencia del partido comunista, que está por encima de la ley, el país y el estado y usurpa la voluntad soberana del pueblo cubano.

El tirano Díaz-Canel declaró con extremo despotismo a un periódico brasileño que no tiene nada que dialogar con EEUU y está dispuesto para la guerra y ocasionar muchas bajas estadounidenses.

El presidente Trump ha sido desafiado por el cabecilla Díaz-Canel y simplemente rechazó los consejos y advertencias de tomar el camino de la paz y las trasformaciones en todos los campos del conocimiento para mejorar la vida del pueblo cubano, sino que intensificó la propaganda del archienemigo y prefirió las acciones bélicas.