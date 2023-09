Comisionado Díaz de la Portilla sale libre bajo fianza y se compara con Trump

Tanto el legislador municipal que representa al distrito 1 de Miami como el letrado enfrentan acusaciones de lavado de dinero , mala conducta oficial, contribución de campaña que excede los límites legales, no informar sobre una donación, compensación ilegal, soborno y conspiración criminal.

Al salir de la cárcel TGK del condado, Díaz de la Portilla comparó su caso con los procesos judiciales que se le siguen al expresidente Donald Trump.

“Lo mismo que le está pasando al expresidente Trump a nivel nacional para que no gane su elección me lo están haciendo a mi para que yo no gane la mía”, afirmó ante preguntas de los periodistas.

El comisionado aseguró que las acusaciones en su contra son parte de una “campaña” para desacreditarlo y “manchar su nombre”.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) habría encontrado evidencias de que los dos implicados en los presuntos delitos aceptaron más de 15.000 dólares para la campaña por un cargo a juez de Renier Díaz de la Portilla, hermano del comisionado, pero no los reportaron, como lo exige la ley de Florida.

Díaz de la Portilla se entregó a la oficina del FDLE en Doral el mediodía del jueves después de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Riley también fue arrestado y enfrenta los mismos cargos del legislador local. Ambos podrían afrontar décadas en prisión si se aplican las penas máximas.

La pena por lavado de dinero es de hasta 30 años de prisión, mientras que los cargos de compensación ilícita, soborno y conspiración criminal conducen a penas máximas de 15 años cada uno.

"Esta es una obra de ficción de este fiscal, este es un fiscal estatal demócrata del condado de Broward que está apuntando a un comisionado republicano de Miami", dijo Díaz de la Portilla.

“No hay ni una pizca de verdad en esas acusaciones”, aseveró al salir de la cárcel del condado poco antes de las 9 pm.

Según una investigación adicional, Díaz de la Portilla también operaba y controlaba dos comités políticos utilizados no sólo para apoyar la campaña de su hermano Renier, quien aspiró al cargo de juez condal en 2022, sino también para gastos personales.

Los registros, señalados por FDLE, muestran que uno de los comités informó donaciones totales de aproximadamente 2.3 millones de dólares y el otro una suma de más de 800.000 dólares.

“El comisionado es inocente de todos los cargos. Esperamos una reivindicación total en un tribunal de justicia”, dijo otro de sus abogados, Benedict P. Kuehne, en un comunicado.

Acerca de su campaña política por la reelección en el distrito 1 de Miami, Díaz de la Portilla sostuvo que se mantendrá en la contienda.

“La gente de esa comunidad, la gente de mi distrito, me conocen como senador estatal, representante estatal, comisionado y confían en mí, saben que soy honesto, soy directo y digo la verdad”, enfatizó.

Díaz de la Portilla ganaría automáticamente la reelección en su cargo si es desestimada una demanda interpuesta por el también candidato Miguel Ángel Gabela, cuyo lugar de residencia quedó fuera del distrito 1 tras el nuevo mapa electoral de Miami.

En una breve declaración, la Ciudad de Miami informó que está al tanto del arresto del comisionado.

“No conocemos la naturaleza de los cargos más allá de lo que se ha hecho público y no podemos comentar sobre ningún aspecto de esta situación”, dijo, a lo que agregó: “La Ciudad de Miami monitoreará la situación en consecuencia”.

Díaz de la Portilla fue liberado bajo una fianza de 72.000 dólares, mientras que Riley habría pagado 46.000 dólares para lograr su libertad condicional. El comisionado tiene previsto hacer su primera comparecencia ante un tribunal este viernes por la mañana.