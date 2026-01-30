viernes 30  de  enero 2026
Sur de Florida lidera construcción de casas unifamiliares en EEUU, pero escasez de viviendas asequibles presiona alquileres

Informe revela que sur de Florida encabeza construcción de viviendas multifamiliar en EEUU, mientras alza de tasas hipotecarias afecta ventas y mantiene una fuerte presión sobre el mercado de alquileres

Grúas anuncian nuevas construcciones en Miami, Florida.&nbsp;

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— El sur de Florida se posiciona como la región con mayor actividad de construcción multifamiliar en todo Estados Unidos, con más de 36.000 unidades en desarrollo, en un contexto marcado por un aumento sostenido de los alquileres, una escasez de viviendas asequibles y una reciente subida de las tasas hipotecarias por segunda semana consecutiva, según informes de Miami Realtors y Florida Realtors.

Alquileres en alza pese al enfriamiento en otros mercados

De acuerdo con un reporte elaborado por la economista jefe de Miami Realtors, Gaby Cororaton, los alquileres solicitados en el área metropolitana de Miami aumentaron un 0,9% interanual en diciembre de 2025, con base en datos de Zillow. Aunque el incremento fue inferior al promedio nacional (1,5%), contrasta con la caída de rentas observada en otros mercados del Sunbelt como Orlando, Tampa, Dallas, Phoenix o Austin.

Cororaton explicó que la demanda de alquileres sigue siendo sólida, impulsada por el fuerte crecimiento del empleo, la migración desde otros estados y las barreras de acceso a la compra de vivienda. Miami-Dade registró el mayor crecimiento laboral entre los diez condados más grandes del país en el segundo trimestre de 2025, con un alza del 1,9%, destacando los sectores de actividades financieras (4,8%) y servicios profesionales y empresariales (3,0%). A ello se suma el repunte de la migración interestatal: los intercambios de licencias de conducir aumentaron 12% en Miami-Dade y 6% en Broward durante 2025.

Trabajadores construccion
Obreros de la construcción trabajan en la edificación de un rascacielos en Miami, Florida.

Más construcción, pero menos vivienda asequible

El informe señala que el sureste de Florida lidera la construcción multifamiliar a nivel nacional. Datos de Yardi Matrixindican que, a diciembre de 2025, había 36.290 unidades en construcción en 141 edificios, lo que representa un aumento cercano al 9% del inventario actual.

La mayor concentración se encuentra en el condado Miami-Dade, con 18.212 unidades, especialmente en Downtown Miami, Edgewater, Overtown, Homestead, Doral y Hialeah. En Broward, hay 10.668 unidades en desarrollo, mientras que Palm Beach suma 4.367 y Port St. Lucie 3.043, este último con el mayor crecimiento proporcional del inventario (13,5%).

Sin embargo, Cororaton advirtió que la mayoría de las nuevas entregas corresponden a viviendas de clase A, altamente equipadas, mientras que las unidades totalmente asequibles han disminuido debido a las altas tasas de interés, el encarecimiento de la construcción y la incertidumbre económica.

Esta combinación ha empujado al alza los alquileres en los segmentos más bajos del mercado y ha suavizado los precios en el segmento alto.

En el área de Miami, los alquileres del nivel laboral más bajo subieron 1,2%, mientras que los de rango medio y alto registraron descensos de hasta 2,5%. En Broward, el impacto fue más marcado, con aumentos de 9,8% en el segmento laboral inferior. En cambio, en West Palm Beach–Boca Ratón se observó un alza en los alquileres de gama alta, reflejo de la llegada de una población con mayores ingresos.

Tasas hipotecarias vuelven a subir

En paralelo, el mercado de compraventa enfrenta un nuevo obstáculo. Según un reporte de Florida Realtors publicado el 29 de enero, las tasas hipotecarias subieron por segunda semana consecutiva. La tasa promedio para hipotecas fijas a 30 años aumentó a 6,1%, desde 6,09% la semana anterior, de acuerdo con datos de Freddie Mac. Hace un año, esa tasa promediaba 6,95%.

Las hipotecas a 15 años también registraron un alza, situándose en 5,49%, frente a 5,44% la semana previa. Aunque los costos de financiamiento siguen cerca de su nivel más bajo en tres años, los analistas advierten que estas tasas continúan siendo elevadas en comparación con los mínimos de la era pandémica.

Los expertos explican que las tasas hipotecarias dependen de múltiples factores, entre ellos la política de la Reserva Federal, las expectativas de inflación y el comportamiento del mercado de bonos. En particular, suelen seguir la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que esta semana rondaba el 4,24%.

La reciente decisión de la Fed de pausar los recortes de tasas, tras tres reducciones consecutivas a finales de 2025, y las tensiones geopolíticas han contribuido a la volatilidad.

Impacto en ventas y expectativas

El aumento de las tasas ha tenido consecuencias inmediatas. Las solicitudes de hipotecas cayeron 8,5% la semana pasada, según la Mortgage Bankers Association, con un desplome del 16% en las solicitudes de refinanciamiento. Las aplicaciones para comprar vivienda también retrocedieron ligeramente.

Aunque la moderación de las tasas a finales de 2025 impulsó un repunte de 5,1% en las ventas de viviendas existentes en diciembre, los economistas coinciden en que la recuperación será lenta. La combinación de tasas aún elevadas, precios altos y falta de inventario mantiene fuera del mercado a muchos compradores potenciales.

“La mejora en las tasas ha ayudado a moderar los problemas de asequibilidad, pero la recuperación será desigual hasta que los intereses bajen de forma más significativa y el inventario aumente”, señaló Jiayi Xu, economista de Realtor.com, citada por Florida Realtors.

En este escenario, el sur de Florida enfrenta un doble desafío: sostener el ritmo de construcción para aliviar la presión sobre los alquileres y, al mismo tiempo, ampliar la oferta de viviendas realmente asequibles en un entorno de financiamiento todavía restrictivo.

