Uber despide al 10% de sus empleados en el mundo

El gigante de los servicios de transporte Uber despedirá a alrededor del 10% de su plantilla como parte de "cambios organizativos significativos", informó el director ejecutivo de la empresa, Dara Khosrowshahi, en un mensaje a los empleados el miércoles.
Uber tiene aproximadamente 34.000 empleados y operaciones en más de 70 países, según una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
"Hoy realizamos una serie de cambios organizativos significativos", dijo Khosrowshahi. "Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%".
La empresa dijo que los despidos tienen como objetivo hacer que la plataforma sea "más sencilla y rápida" y reducir los retrasos de coordinación.
"Una organización más ágil supondrá una mayor claridad en la asignación de responsabilidades, decisiones más rápidas y más tiempo dedicado a construir en lugar de coordinar", señala el mensaje.
Uber reduce su expansión
Fundada en 2009, Uber transformó el sector del transporte urbano al irrumpir en mercados dominados por taxis y compañías de autos privados, permitiendo que las personas usaran sus propios vehículos para transportar a otros.
Desde entonces, la empresa se ha expandido de forma masiva, incluso al sector de entregas, especialmente de alimentos y productos minoristas.
También ofrece servicios de mensajería en distancias cortas.
Los conductores de Uber reciben una remuneración variable según el país, y muchos se han quejado de no recibir una compensación adecuada por su trabajo y por el uso de sus vehículos.
La compañía ha cerrado por completo sus servicios en algunos países.
El miércoles, Uber anunció el fin de su negocio en Nigeria y Uganda, después de haber abandonado Tanzania a principios de este año.
FUENTE: Con información de AFP.