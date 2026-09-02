miércoles 2  de  septiembre 2026
DESEMPLEO

Uber despide al 10% de sus empleados en el mundo

Uber tiene aproximadamente 34.000 empleados y operaciones en más de 70 países, según una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores

El logo de Uber en la sede de la empresa.

El logo de Uber en la sede de la empresa.

AP/Jeff Chiu
Por Julián Varela

El gigante de los servicios de transporte Uber despedirá a alrededor del 10% de su plantilla como parte de "cambios organizativos significativos", informó el director ejecutivo de la empresa, Dara Khosrowshahi, en un mensaje a los empleados el miércoles.

Uber tiene aproximadamente 34.000 empleados y operaciones en más de 70 países, según una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

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"Hoy realizamos una serie de cambios organizativos significativos", dijo Khosrowshahi. "Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%".

La empresa dijo que los despidos tienen como objetivo hacer que la plataforma sea "más sencilla y rápida" y reducir los retrasos de coordinación.

"Una organización más ágil supondrá una mayor claridad en la asignación de responsabilidades, decisiones más rápidas y más tiempo dedicado a construir en lugar de coordinar", señala el mensaje.

Uber reduce su expansión

Fundada en 2009, Uber transformó el sector del transporte urbano al irrumpir en mercados dominados por taxis y compañías de autos privados, permitiendo que las personas usaran sus propios vehículos para transportar a otros.

Desde entonces, la empresa se ha expandido de forma masiva, incluso al sector de entregas, especialmente de alimentos y productos minoristas.

También ofrece servicios de mensajería en distancias cortas.

Los conductores de Uber reciben una remuneración variable según el país, y muchos se han quejado de no recibir una compensación adecuada por su trabajo y por el uso de sus vehículos.

La compañía ha cerrado por completo sus servicios en algunos países.

El miércoles, Uber anunció el fin de su negocio en Nigeria y Uganda, después de haber abandonado Tanzania a principios de este año.

FUENTE: Con información de AFP.

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