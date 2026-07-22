miércoles 22  de  julio 2026
DEMANDA

Propietarios de Nueva York llevan a los tribunales la decisión de Mamdani de congelar alquileres

Los demandantes están representados por el abogado Randy Mastro, un antiguo fiscal federal que fue vicealcalde en los mandatos del demócrata moderado Eric Adams y del republicano Rudy Giuliani

El alcalde de la ciudad de Nueva York, el musulmán socialista, Zohran Mamdani.&nbsp;

El alcalde de la ciudad de Nueva York, el musulmán socialista, Zohran Mamdani. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Un grupo de propietarios de Nueva York acudió este miércoles a los tribunales para intentar anular la congelación del alquiler de un millón de viviendas reguladas, argumentando que se trató de una decisión "arbitraria" e "influida" por el alcalde, el socialista y musulmán, Zohran Mamdani, quien prometió esa medida en su campaña.

Cinco entidades que poseen y gestionan ocho edificios de apartamentos regulados con renta estabilizada demandaron al Rent Guidelines Board (RGB), el organismo público que este pasado junio aprobó por mayoría congelar esos alquileres, y reclamaron documentación y una audiencia sobre su proceso de decisión, que alegan que no fue "independiente".

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Según alegan en el texto legal, Mamdani "hizo esfuerzos extraordinarios para llenar el RGB de fieles y luego gastó millones de los fondos de la ciudad para llenar las audiencias del RGB de activistas por los inquilinos", además de organizar una charla para el organismo sobre "el verdadero coste de la vida en Nueva York".

Le acusan de manipulación de datos

"Para cumplir con los deseos del alcalde, el RGB convirtió en una burla su mandato legal, recurriendo a múltiples manipulaciones de sus propios datos para intentar justificar este resultado irracional. Y todo esto ocurre en medio de una inflación descontrolada y costos en aumento que los propietarios en dificultades tendrán que asumir para poder sobrevivir", agregan.

Los demandantes están representados por el abogado Randy Mastro, un antiguo fiscal federal que fue vicealcalde en los mandatos del demócrata moderado Eric Adams y del republicano Rudy Giuliani, y ha trabajado en casos de alto perfil, entre ellos la demanda de inversores afectados por la expropiación de YPF en Argentina, que se juzgó en Nueva York.

Los propietarios de viviendas reguladas se han opuesto habitualmente a la congelación de los alquileres, y la última vez que se aprobó esa medida, en 2016, durante el mandato del demócrata Bill de Blasio, interpusieron sin éxito una demanda en la que consideraban incorrecto que el RGB tuviera en cuenta la asequibilidad para los inquilinos, según The Wall Street Journal.

FUENTE: Con información de EFE

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