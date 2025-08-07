Comprendiendo el proceso de cierre (Closing): Trámites legales al comprar o vender en EEUU

El proceso de cierre en una transacción inmobiliaria es una de las etapas más importantes y, a la vez, una de las menos comprendidas. Muchas personas no saben qué esperar ni qué trámites legales están involucrados, lo que puede generar estrés o retrasos inesperados.

El objetivo de este artículo es explicar cómo funciona el cierre de una propiedad en EEUU , qué costos implica y cómo evitar problemas de último minuto para asegurar una transacción exitosa.

Pasos del proceso de cierre

El cierre de una propiedad es el momento en que el comprador y el vendedor firman los documentos finales, se realiza el pago y la propiedad cambia de dueño oficialmente. A continuación, los pasos principales del proceso:

1. Firma del contrato de compra-venta

Una vez que el comprador y el vendedor acuerdan los términos, se firma un contrato de compra-venta con las condiciones de la transacción.

El comprador deposita el earnest money (dinero de garantía) en una cuenta escrow como señal de compromiso.

2. Inspección y avalúo de la propiedad

El comprador suele contratar una inspección para detectar problemas estructurales o de mantenimiento.

Si la compra se financia con un préstamo, el banco exige un avalúo para verificar que la propiedad vale lo suficiente para respaldar la hipoteca.

3. Verificación del título de propiedad

Se realiza un estudio de título para asegurar que la propiedad no tiene deudas, gravámenes o disputas legales pendientes.

Se obtiene un seguro de título que protege al comprador y al banco contra reclamaciones futuras.

4. Firma de documentos y pago final

El comprador y el vendedor firman los documentos de cierre con un notario o en una title company (empresa de títulos).

El comprador transfiere los fondos finales y el banco (si hay financiamiento) libera el pago al vendedor.

Se registra la escritura de la propiedad en la oficina del condado, completando la transferencia legal.

Ejemplo: Un comprador está listo para cerrar su compra, pero en la verificación del título se descubre una deuda pendiente del vendedor. Esto retrasa el cierre hasta que la deuda sea saldada.

Costos involucrados en el cierre

El cierre de una propiedad conlleva varios gastos que deben ser considerados en el presupuesto de compra.

1. Gastos de cierre

Honorarios de la compañía de títulos: Verificación del título y seguro de título.

Honorarios legales: Si se usa un abogado para revisar el contrato y documentos.

Tarifas de inscripción: Registro de la propiedad en el condado.

2. Impuestos

Impuesto de transferencia de propiedad: Se paga al condado o estado por la venta del inmueble.

Impuestos prorrateados: Si el vendedor ya pagó impuestos del año en curso, el comprador debe reembolsarle la parte proporcional.

3. Comisiones y otros costos

Comisión del agente inmobiliario (normalmente 5-6% del precio de venta, pagada por el vendedor).

Tarifas de originación del préstamo (si la compra se hace con financiamiento).

Depósito inicial del seguro de la propiedad.

Ejemplo: Un comprador paga $10,000 en costos de cierre en la compra de una casa de $250,000, incluyendo tarifas de título, impuestos y originación del préstamo.

Errores comunes en el cierre y cómo evitarlos1. Retrasos en el financiamiento

Error: No entregar la documentación requerida a tiempo al banco.

Solución: Tener listos estados financieros, impuestos y comprobantes de ingresos antes de aplicar para la hipoteca.

2. Problemas de último minuto con el título

Error: Descubrir gravámenes o disputas legales en la propiedad cerca del cierre.

Solución: Realizar la verificación del título lo antes posible para evitar sorpresas.

3. No revisar los cálculos de los costos de cierre

Error: No considerar impuestos y tarifas adicionales, lo que puede afectar el presupuesto del comprador.

Solución: Pedir un Loan Estimate (estimación de costos) al banco y una Closing Disclosure antes del cierre.

Ejemplo: Un comprador recibe la Closing Disclosure un día antes del cierre y nota un cobro inesperado de $3,000 por una tarifa de financiamiento. Si no lo revisa a tiempo, podría pagar más de lo esperado.

Conclusión

El proceso de cierre de una propiedad en EE.UU. puede ser complejo y costoso si no se planifica bien. Para garantizar un cierre exitoso, es clave:

Entender cada paso del proceso, desde la firma del contrato hasta la entrega de la escritura.

Revisar costos de cierre y financiamiento con anticipación.

Evitar problemas con el título realizando una verificación temprana.

Contar con un equipo de profesionales (agente, abogado, empresa de títulos) que guíen la transacción.

