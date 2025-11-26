Wall Street abre al alza antes del feriado de "Acción de Gracias"

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.

Wall Street abrió al alza el miércoles, víspera del feriado de "Acción de Gracias" en Estados Unidos , debido a la expectativa que mantienen los inversores de que la Reserva Federal (Fed) recorte nuevamente las tasas en diciembre.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones avanzaba 0,23%, el Nasdaq un 0,60% y el S&P 500 ganaba 0,40%.

Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron a un ritmo de más del 4% en septiembre, respecto al 2024, lo que demuestra la efectividad de las políticas económicas del presidente Donald J. Trump, de acuerdo con cifras del gobierno publicadas este martes

El martes, las cifras del Departamento de Comercio mostraron que las ventas minoristas en septiembre aumentaron un 4,3% respecto al año anterior.

Las tasas de interés

Las ventas en concesionarios de vehículos y repuestos disminuyeron ligeramente en septiembre, mientras que las de tiendas de alimentos y bebidas también lo hicieron como es normal antes del aumento del consumo en los meses de noviembre y diciembre por el Día de Acción de Gracias, Navidad y fin de año

Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en comparación con el mes anterior, informó el Departamento de Comercio, ligeramente por debajo de las expectativas de algunos analistas y por debajo del aumento mensual de 0,6% de agosto, donde el período vacacional y las compras por el regreso a clases disparan el consumo.

También los inversionistas tienen casi la seguridad de que la Reserva Federal bajará otro 0.25% la tasa referencial de interés, lo que ha mantenido en alza la Bolsa en los últimos días.

FUENTE: Con información de Europa Press