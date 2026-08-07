viernes 7  de  agosto 2026
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza tras datos de desempleo en EEUU

El índice amplio S&P 500 (+0,62%) alcanzó un nuevo récord al cierre, en 7.757,62 puntos. El Dow Jones ganó un 0,28% y el índice Nasdaq avanzó un 1,30%

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró al alza el viernes tras la publicación de datos de empleo en Estados Unidos peores de lo previsto, que alejan la perspectiva de un alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El índice amplio S&P 500 (+0,62%) alcanzó un nuevo récord al cierre, en 7.757,62 puntos. El Dow Jones ganó un 0,28% y el índice Nasdaq avanzó un 1,30%.

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Estados Unidos perdió 23.000 empleos en julio, según datos oficiales publicados el viernes, lo que favorece que la Reserva Federal no suba la tasa referencial de interés.

Esto es visto por los inversionistas como una dato relevante que permite un mejor acceso a los créditos y los préstamos.

Estas cifras "no son buenas desde un punto de vista económico, pero para el mercado son favorables a las perspectivas en materia de tipos de interés", resume Patrick O'Hare, analista de Briefing.com.

Empleo fuerza a la Reserva Federal a mantener tasas de interés

"La Reserva Federal parecía completamente centrada en la lucha contra la inflación", alimentada por el conflicto en Oriente Medio, explica Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. "Y de repente tiene que tener en cuenta el otro pilar de su mandato: el pleno empleo".

A pesar de esta cifra, la tasa de desempleo se redujo a 4,1%, un dato que se ubica incluso por debajo de las expectativas de los analistas.

El mercado esperaba la creación de 83.000 puestos de trabajo el mes pasado, una cifra relativamente baja para la economía estadounidense, de acuerdo con el consenso de MarketWatch.

La creación de empleo cayó en los gobiernos locales, la educación y el comercio minorista, mientras que siguió avanzando en la atención en salud, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

A pesar de estas cifras, la tasa de desempleo fue ligeramente inferior a la de junio (4,2%) y a la de mayo (4,3%), debido a la constante disminución del índice de participación en la población activa de los estadounidenses en edad de trabajar.

En total, 6,9 millones de personas están desempleadas en Estados Unidos, de las cuales 1,8 millones se consideran como desempleados de largo plazo (más de 27 semanas).

FUENTE: Con información de AFP.

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