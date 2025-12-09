martes 9  de  diciembre 2025
LA BOLSA

Wall Street abre dispar a la espera de decisiones de la Reserva Federal

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,04%, el tecnológico Nasdaq cedía un 0,18% y el índice amplio S&P 500 retrocedía un 0,05%

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en una de las sesiones bursátiles.

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en una de las sesiones bursátiles.

TIMOTHY A. CLARY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió sin grandes movimientos el martes, primer día de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central), tras la cual se espera un nuevo recorte de las tasas de interés.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,04%, el tecnológico Nasdaq cedía un 0,18% y el índice amplio S&P 500 retrocedía un 0,05%.

Lee además
El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales
El director interino del ICE, Todd Lyons (C), habla durante una conferencia de prensa con la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las labores de control migratorio en curso en Chicago y sus suburbios, el 30 de octubre de 2025, en Gary, Indiana
SEGURIDAD

ICE alerta que Illinois libera a inmigrantes con antecedentes criminales: "Deberían ser expulsados de EEUU"

La Bolsa de Valores de Nueva York cerró a la baja este lunes, con cautela antes de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) sobre sus tasas de interés y cualquier señal sobre el futuro de la política monetaria estadounidense.

El Dow Jones cayó un 0,45%, el tecnológico Nasdaq perdió un 0,14% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 0,35%.

"Esto es simplemente una pausa antes de la reunión de la Fed", que comienza el martes y termina al día siguiente, declaró a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

De acuerdo con la herramienta de monitoreo FedWatch de CME, los inversores anticipan mayoritariamente un tercer recorte de tasas consecutivo el miércoles, que las dejaría en un rango de 3,50% a 3,75%.

Recorte de tasas de interés

Los recortes de tipos de interés son generalmente bien recibidos por Wall Street porque tienden a impulsar el crecimiento y por lo tanto aumentan las perspectivas de beneficios empresariales.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo estable entre el 4,17% y el 4,13% al cierre del viernes.

Las acciones del grupo de cine y televisión Paramount Skydance subieron (+9,02% a 14,57 dólares) tras su nueva oferta para adquirir a su competidor Warner Bros Discovery (WBD), valorada en 108.400 millones de dólares.

Esta contraoferta se lanzó tres días después del anuncio de un acuerdo de adquisición entre WBD, que también cotizó al alza (+4,41% a 27,23 dólares), y Netflix, cuya acción cayó (-3,44% a 96,79 dólares).

La compañía Confluent, por otra parte, vio dispararse sus acciones (+29,08% a 29,87 dólares) luego de que el gigante tecnológico IBM (+0,40% a 309,18 dólares) anunciara su adquisición por 11.000 millones de dólares para acelerar la implementación de la inteligencia artificial (IA) agéntica para negocios, capaz de actuar de manera autónoma.

La valorización de la diseñadora de chips Marvell Technology cayó (-6,99% a 92,00 dólares) después de informes de prensa que indicaban que el gigante tecnológico Microsoft podría cambiar de proveedor y optar por los productos de Broadcom (+2,78% a 401,10 dólares).

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.

Temas
Te puede interesar

Perspectiva estratégica: Puertos del Canal, influencia china y contramedidas de EEUU

Wall Street cierra al alza y con el foco en la Reserva Federal

Wall Street abre en verde mientras analiza datos económicos de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Imagen referencial.
ESTAFAS

Alerta en Broward: Falsos agentes exigen dinero electrónico a familiares de detenidos

Te puede interesar

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Por Daniel Castropé
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
SEGURIDAD

Florida declara organización terrorista a la Hermandad Musulmana y a CAIR

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.
CRISIS

Cubanos salen a las calles; registran nuevas protestas en medio de fuertes apagones

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
CUBA

Exministro cubano de Economía, Alejandro Gil, sentenciado a cadena perpetua