ICE alerta que Illinois libera a inmigrantes con antecedentes criminales: "Deberían ser expulsados de EEUU"

WASHINGTON.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ) acusó a las autoridades de Illinois de liberar a inmigrantes irregulares con historial criminal violento pese a tener órdenes de detención activas, una práctica que —según la agencia federal— está poniendo en riesgo la seguridad pública en el estado.

En una carta compartida con Fox News, Todd Lyons , director del ICE, denunció que Illinois mantiene “decenas de miles de inmigrantes ilegales criminales” bajo custodia, muchos de ellos vinculados a delitos graves como asesinato, violación, pornografía infantil y robo a mano armada.

“Estos delincuentes deberían ser expulsados rápidamente de Estados Unidos… y no ser devueltos a nuestras calles para causar estragos entre los ciudadanos respetuosos de la ley”, subrayó Lyons en la misiva.

Según datos proporcionados por ICE, desde enero de 2025 las autoridades estatales han liberado a 1,768 extranjeros delincuentes con órdenes de detención activas. Los delitos asociados incluyen homicidios, agresiones, robos, infracciones con armas de fuego y delitos sexuales depredadores.

La agencia también reportó que otros 4,015 criminales extranjeros con detenciones pendientes permanecen bajo custodia estatal o local, entre ellos individuos relacionados con 51 homicidios y más de 800 delitos sexuales depredadores.

ICE entregó además una lista de casos en los que las órdenes federales no fueron respetadas, forzando a los agentes a rastrear a los individuos tras su liberación.

Entre ellos destacan:

Víctor Manuel Mendoza García , condenado por tres cargos de secuestro agravado.

Juan Morales Martínez , implicado en un accidente automovilístico mortal.

Amílcar Waldo González Jiménez, condenado por dos cargos de agresión sexual criminal.

En cada uno de estos casos, ICE sostiene que no recibió notificación previa antes de la liberación de los implicados, en aparente contradicción con los protocolos de cooperación federal.

Otros ejemplos citados por la agencia incluyen delincuentes condenados por secuestro de menores, agresión sexual depredadora contra un menor, intento de asesinato y secuestro agravado. Algunos fueron re-arrestados posteriormente o expulsados por ICE.

Lyons advirtió que la política de Illinois de no honrar las órdenes de detención migratoria “pone claramente en peligro la seguridad pública” y cuestionó si el estado planea modificar su postura o continuará permitiendo que delincuentes violentos vuelvan a las calles.

