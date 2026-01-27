Wall Street abre dispar tras resultados de empresas

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de trabajo.

Wall Street abrió el martes dispersa luego de que se publicaran resultados de varias empresas , pero aún espera los de las grandes compañías tecnológicas.

En los primeros intercambios, el Dow Jones cedió 0,58% impactado por la caída de los seguros de salud United Healths, mientras el Nasdaq ganó 0,49% y el índice ampliado S&P 500 sumó 0,21%.

La bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, impulsada por el sector tecnológico antes de sus informes trimestrales de resultados, con los inversores también atentos a la reunión de esta semana de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense).

El Dow Jones subió un 0,64%, el Nasdaq ganó un 0,43% y el índice S&P 500 avanzó un 0,50%.

"Hay una ligera anticipación a la idea" de que los gigantes tecnológicos "vuelvan a presentar buenos resultados", explicó a la AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Microsoft (+0,93%), Meta (+2,06%) y Tesla (-3,09%) compartirán sus resultados trimestrales el miércoles, mientras que Apple (+2,97%) los presentará el jueves.

Atención sobre la Reserva Federal

"Los analistas quieren saber más sobre las iniciativas en materia de inteligencia artificial, el ritmo de las inversiones y los beneficios esperados a fin de evaluar mejor si este tema puede seguir sosteniendo el mercado", explicó Jose Torres de Interactive Brokers.

Paralelamente, la bolsa estadounidense está pendiente a las noticias del banco central estadounidense, cuya primera reunión de política monetaria del año comienza el martes.

"Todo el mundo espera que mantenga su tasa de referencia sin cambios", acotó O'Hare.

Pero el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles, será analizado con atención por los inversionistas.

La Fed enfrenta desde hace meses críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que reclama un recorte de tasas más pronunciado.

Powell anunció que el Departamento de Justicia abrió una investigación en su contra, relacionada con su comparecencia ante el Congreso para explicar la astronómica cifra de dinero en la remodelación de la sede de la institución en Washington.

FUENTE: Con información de AFP.