martes 2  de  diciembre 2025
LA BOLSA

Wall Street abre en verde e intenta recobrar el impulso

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones ganaba 0,33%, el tecnológico Nasdaq sumaba 0,45% y el S&P 500 progresaba 0,30%

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de la Bolsa.

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de la Bolsa.

ANGELA WEIS / AFP

Wall Street abrió el lunes con ligera alza, recobrando el impulso después de las pérdidas de la víspera y a la espera de la publicación de indicadores macroeconómicos de Estados Unidos.

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones ganaba 0,33%, el tecnológico Nasdaq sumaba 0,45% y el S&P 500 progresaba 0,30%.

Lee además
Adornos navideños en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 1 de diciembre de 2025, durante una visita de prensa.
EEUU

Llega la Navidad a la Casa Blanca, la primera en el segundo mandato de los Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

Los precios del petróleo recuperaron terreno el lunes en un mercado atento la presión de EEUU sobre Venezuela.

El precio del barril Brent del mar del Norte para entrega en febrero, ganó 1,27% hasta los 63,17 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes, avanzó un 1,32% hasta los 59,32 dólares por barril.

Tras una semana calmada marcada por el festivo del Día de Acción de Gracias, "el mercado espera la próxima gran noticia a la que podría reaccionar", aseguró Stephen Schork, de The Schork Group.

Posible incursión militar

Los inversores "se muestran algo preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos lance un ataque contra Venezuela", señala el analista.

Washington acusa al narcorégimen de Nicolás Maduro de dirigir el tráfico de estupefacientes que inundan a Estados Unidos. Como es de suponer, el régimen lo niega.

Actualmente, "Venezuela produce alrededor de un millón de barriles por día, menos del 1% de la oferta mundial, y exporta cerca de la mitad", destacó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

El aumento de los precios refleja el temor a un bloqueo de las exportaciones venezolanas, a pesar del excedente de oferta mundial anticipado en los próximos meses, comenta el analista.

Los operadores también siguen las negociaciones en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que podría reducir la prima de riesgo y bajar los precios del petróleo.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Confirman asistencia de Donald Trump al sorteo del Mundial 2026 en Washington

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas

Wall Street abre al alza antes del feriado de "Acción de Gracias"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo desataría ola de demandas, advierte experta

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
REDES SOCIALES

Arrestan a joven en Florida tras amenazar con un tiroteo escolar para obtener atención en TikTok

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras
Imagen referencial. 
ALARMA SANITARIA

Florida se verá impactada por crisis epidémica en Cuba, según experto

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo desataría ola de demandas, advierte experta

Inmigrantes ilegales en Estados Unidos son deportados a Venezuela en uno de los 75 vuelos realizados hasta la fecha. 
INMIGRACIóN

Maduro reautoriza vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos en EEUU