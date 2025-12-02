Wall Street abre en verde e intenta recobrar el impulso

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de la Bolsa.

Wall Street abrió el lunes con ligera alza, recobrando el impulso después de las pérdidas de la víspera y a la espera de la publicación de indicadores macroeconómicos de Estados Unidos.

En los primeros intercambios, el índice Dow Jones ganaba 0,33%, el tecnológico Nasdaq sumaba 0,45% y el S&P 500 progresaba 0,30%.

Los precios del petróleo recuperaron terreno el lunes en un mercado atento la presión de EEUU sobre Venezuela.

El precio del barril Brent del mar del Norte para entrega en febrero, ganó 1,27% hasta los 63,17 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes, avanzó un 1,32% hasta los 59,32 dólares por barril.

Tras una semana calmada marcada por el festivo del Día de Acción de Gracias, "el mercado espera la próxima gran noticia a la que podría reaccionar", aseguró Stephen Schork, de The Schork Group.

Posible incursión militar

Los inversores "se muestran algo preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos lance un ataque contra Venezuela", señala el analista.

Washington acusa al narcorégimen de Nicolás Maduro de dirigir el tráfico de estupefacientes que inundan a Estados Unidos. Como es de suponer, el régimen lo niega.

Actualmente, "Venezuela produce alrededor de un millón de barriles por día, menos del 1% de la oferta mundial, y exporta cerca de la mitad", destacó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

El aumento de los precios refleja el temor a un bloqueo de las exportaciones venezolanas, a pesar del excedente de oferta mundial anticipado en los próximos meses, comenta el analista.

Los operadores también siguen las negociaciones en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que podría reducir la prima de riesgo y bajar los precios del petróleo.

FUENTE: Con información de AFP.