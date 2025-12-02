Confirman asistencia de Donald Trump al sorteo del Mundial 2026 en Washington

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

WASHINGTON.- La Casa Blanca confirmó el lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump , asistirá a la ceremonia del sorteo del Mundial de fútbol de 2026 el viernes en Washington.

La máxima cita del balompié de 2026 será la primera en celebrarse en tres países y Trump ha dado mucha importancia al hecho de que tenga lugar durante su segunda presidencia.

PROGRAMA ESPECIAL La Casa Blanca anuncia el FIFA PASS: prioridad de citas para visas para fanáticos con entradas al Mundial 2026

Estados Unidos será coanfitrión del torneo junto con Canadá y México, justo el año en el que celebrará su aniversario 250 de independencia.

El sorteo de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones se realizará en la sede del prestigioso instituto cultural Kennedy Center, que el mandatario estadounidense busca transformar por considerarlo demasiado progresista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIFA World Cup (@fifaworldcup)

La ceremonia comenzará a las 17H00 GMT y contará con la presencia de directivos y entrenadores de las selecciones clasificadas.

Estados Unidos fue nombrado coanfitrión de la Copa del Mundo en 2018, durante el primer mandato de Trump, que perdió las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, aunque ganó un segundo período el año pasado.

Pero este gran espectáculo deportivo no ha escapado a la agitación política provocada por la postura inflexible de Trump en una serie de cuestiones.

El mandatario republicano ha planteado la posibilidad de trasladar los partidos de algunas ciudades estadounidenses anfitrionas, gobernadas por la oposición demócrata, en medio de una campaña contra lo que él denomina delincuencia e inmigración ilegal.

Trump, de 79 años, es amigo y un aliado estrecho del jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en la campaña para que los estadounidenses se enamoren de una vez por todas del "soccer".

Con ese propósito, además de la cita mundialista de 2026, la FIFA organizó en el gigante americano su primera edición del Mundial de Clubes ampliado en el pasado verano boreal.

También prevé entregarle la sede de la Copa del Mundo femenina de 2031, que Estados Unidos organizaría junto a México y Costa Rica.

Lozano espera un "buen grupo"

El atacante mexicano Hirving "Chucky" Lozano espera que la selección de México tenga "un buen grupo" en el Mundial de Norteamérica 2026, cuyo sorteo se realizará el viernes en Washington.

México será uno de los tres países anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá, de la Copa del Mundo del próximo año, la primera en la que participarán 48 selecciones.

Además, integra el primer bombo, en el que están las otras selecciones locales y los equipos nacionales mejor ubicados en el ránking de la FIFA, como España, Argentina, Brasil o Francia.

FUENTE: AFP