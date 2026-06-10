EEUU sanciona a nueve personas y empresas de China e Irán por comprar armas para la Guardia Revolucionaria

WASHINGTON.- El Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra nueve personas y entidades en Irán y China a los que acusa de haber tratado de adquirir material militar para la Guardia Revolucionaria iraní.

Los afectados por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) son cinco ciudadanos, cuatro de ellos de nacionalidad china y el quinto iraní, además de cuatro empresas, todas con sede en Hong Kong salvo una basada en Shangái, según indicó el Tesoro en un comunicado.

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Los sancionados "facilitaron la adquisición de armas para la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Defensa" de Irán, mientras que una de las empresas de Hong Kong fue sancionada porque "opera dentro de la red bancaria clandestina de Irán e intentó realizar transacciones relacionadas con la adquisición de armas".

Asimismo, la cartera dirigida por Scott Bessent enmarcó estas sanciones en la Operación Furia Económica" contra el país asiático, con la que congeló los activos del régimen iraní, "afectado gravemente su economía y desmantelado la maquinaria bélica iraní".

"El Tesoro no tolerará ningún tipo de apoyo al Ejército iraní", puntualizaron.

Otras sanciones

Por su parte, el Departamento de Estado anunció sanciones contra dos empresas y dos personas con sede en Irán y Bielorrusia por la misma causa.

Así, la cartera diplomática estadounidense dijo que las medidas adoptadas "respaldan la aplicación de las sanciones (...) de Naciones Unidas contra Irán, reimplantadas como consecuencia directa del incumplimiento significativo por parte de Irán de sus compromisos nucleares".

El Departamento del Tesoro anunció el 5 de junio sanciones a conglomerado tapadera de una "red de individuos, entidades y buques responsables del envío de cientos de millones de dólares en gas licuado de petróleo (GLP) de origen iraní" escondido en forma de falsos cargamentos procedentes de Omán.

FUENTE: Con información de Europa Press