Wall Street cierra en positivo por caída de precios del petróleo

Agentes de Wall Street en el piso de remate.

Wall Street terminó en cifras verdes el miércoles, impulsada por la caída de los precios del petróleo y las perspectivas de avances diplomáticos en la guerra en Medio Oriente.

El Dow Jones subió un 0,66%, el Nasdaq avanzó un 0,77% y el índice ampliado S&P 500 cerró en alza de 0,54%

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"Los mercados accionarios continúan con su rebote gracias a las negociaciones positivas con Teherán, que refuerzan la esperanza de que un cese al fuego sea inminente", dijo José Torres, de Interactive Brokers.

Los diálogos con Irán continúan, aseguró este miércoles la Casa Blanca, al advertir sin embargo que el presidente Donald Trump "desatará el infierno" si Teherán no acepta un acuerdo.

"Los inversores se aferran ahora mismo a la más mínima noticia alentadora", dijo Jack Ablin, de Cresset.

Su optimismo no fue del todo erosionado luego de que Teherán negara de nuevo que haya negociaciones en curso.

Wall Street es "dominado por un único factor: el precio del petróleo crudo", apuntó Torres. Los precios del oro negro cayeron más de un 2% el miércoles.

Especialistas del mercado de crudo resaltaron la propuesta de Irán de ofrecer un "paso seguro" a "barcos no hostiles" por el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de hidrocarburos.

FUENTE: Con información con AFP.