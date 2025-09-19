viernes 19  de  septiembre 2025
Wall Street continúa en su carrera alcista

Tras una sesión marcada por récords para los principales índices del mercado estadounidense el jueves, el Dow Jones subía un 0,27% en las primeras operaciones de este viernes

Un agente de la Bolsa de Nueva York y la imagen de una gorra alegórica al movimiento MAGA (Make America Great Again).

TIMOTHY A. CLARY/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió al alza el viernes, nuevamente impulsada por la primera reducción de tasas del banco central estadounidense (Fed) este año, en ausencia de nuevos datos económicos.

Tras una sesión marcada por récords para los principales índices del mercado estadounidense el jueves, el Dow Jones subía un 0,27% en las primeras operaciones de este viernes.

En tanto, el Nasdaq ganaba un 0,37% y el S&P 500 avanzaba un 0,32%.

La Bolsa de Nueva York cerró en verde el jueves, tras el primer recorte de tasas de interés del banco central de Estados Unidos (Fed) este año, con lo que alcanzó nuevos máximos.

Los tres principales índices del mercado estadounidense alcanzaron un nuevo récord. El Dow Jones subió 0,27%, el índice Nasdaq, 0,94%, y el ampliado S&P 500, 0,48%.

El miércoles, la Fed acordó reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos en un esfuerzo por avivar un mercado laboral debilitado.

La Fed señaló que podría reducir las tasas de interés dos veces más en 2025, aunque esas decisiones dependerán de cómo evolucione la economía de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP.

