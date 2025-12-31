Wall Street a punto de cerrar un año de importantes avances

Agentes de Wall Street trabajan en el piso de remate.

Wall Street abrió sin mayor impulso este miércoles, en su última sesión de un año de expansión gracias a la política comercial del presidente Donald Trump y de la irrupción del sector de la inteligencia artificial.

En los primeros intercambios los índices de Wall Street estaban casi en equilibrio: el Dow Jones avanzaba 0,01%, el Nasdaq caía 0,01% y el S&P 500 subía 0,03%.

SEGURIDAD EEUU sanciona a 10 personas y empresas de Venezuela e Irán por programas de armas, "son una amenaza"

DECLARACIONES Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el martes, a la espera de un avance concreto en las negociaciones destinadas a poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, cuyo último día de cotización fue el martes, cerró estable (-0,03%) en 61,92 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega el mismo mes, retrocedió un 0,22% y conluyó en 57,95 dólares.

"El mercado se ha replegado en los últimos meses ante las esperanzas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania", explicó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

"Pero muchos interrogantes siguen sin respuesta y (el presidente ruso) Vladimir Putin no parece muy tranquilizador" sobre un posible fin del conflicto, agregó el analista.

Crece la tensión en sobre Venezuela

Kiev señaló el martes la ausencia de pruebas que respalden las acusaciones de Moscú sobre un ataque ucraniano con drones contra una residencia de Putin, mientras el Kremlin advertía que ese ataque endurecería su postura en las negociaciones.

Este repentino aumento de la tensión diplomática se produjo poco después de declaraciones estadounidenses y ucranianas que apuntaban a progresos en los diálogos con vistas a un acuerdo.

Sin acuerdo, "las sanciones podrían intensificarse aún más contra Rusia" y su petróleo, según Kilduff, lo que sería susceptible de sostener los precios del crudo.

También en la esfera geopolítica, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el lunes que Estados Unidos había destruido un muelle utilizado por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela.

Estados Unidos ejerce desde hace meses presión militar en el Caribe y acusa al narcodictador venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar una vasta red de narcotráfico y del crimen organizado.

FUENTE: Con información de AFP.