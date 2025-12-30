EEUU cifra en más de 20 los miembros Estado Islámico "muertos o capturados" en menos de dos semanas en Siria

WASHINGTON — El Ejército de Estados Unidos cifró este martes en cerca de 25 los miembros de Estado Islámico " muertos o capturados" después de la oleada de bombardeos lanzada contra Siria el 19 de diciembre en respuesta a la muerte de tres estadounidenses en un ataque del grupo yihadista en el país asiático.

"Las fuerzas estadounidenses y sus socios mataron o capturaron a casi 25 integrantes de Estado Islámico durante los días posteriores a un ataque a gran escala el 19 de diciembre en Siria", manifestó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X.

Así, ha subrayado que "al menos siete miembros de Estado Islámico murieron y el resto fueron capturados en once misiones del CENTCOM y sus socios en once misiones llevadas a cabo entre el 20 y el 29 de diciembre", en las que también "fueron eliminados cuatro almacenes de armas" del grupo yihadista.

"No cederemos"

El CENTCOM recalcó que estas operaciones fueron lanzadas tras los bombardeos del 19 de diciembre, "cuando fuerzas estadounidenses y jordanas atacaron más de 70 objetivos con cien municiones de precisión", destruyendo "infraestructura y almacenes de armas" de Estado Islámico en varios puntos del centro de Siria.

"No cederemos", destacó el comandante del CENTCOM, Brad Cooper. "Permanecemos firmes en el compromiso de trabajar con los socios regionales para acabar con la amenaza que supone Estado Islámico para la seguridad de Estados Unidos y la región", dijo, antes de recalcar que estas operaciones "hacen que Estados Unidos, la región y el mundo sean más seguros".

Estados Unidos afirmó que "durante 2025, Estado Islámico conspiró al menos once complots o ataques contra objetivos en Estados Unidos", mientras que las operaciones de Washington y sus socios contra en grupo en Siria durante este año se han saldado con más de 20 sospechosos muertos y más de 300 detenidos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press