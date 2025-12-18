jueves 18  de  diciembre 2025
GUERRA

Zelenski anuncia conversaciones en EEUU viernes y sábado

"Viernes y sábado, nuestro equipo estará en Estados Unidos, ya van de camino (...) y los estadounidenses los están esperando", declaró el ucraniano Volodimir Zelenski a periodistas

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el jueves que delegados de su país se reunirán viernes y sábado con representantes estadounidenses para discutir un plan para poner fin a la guerra con Rusia.

"Viernes y sábado, nuestro equipo estará en Estados Unidos, ya van de camino (...) y los estadounidenses los están esperando", declaró Zelenski a periodistas.

Agregó que él no asistirá al encuentro, pero que posiblemente participen representantes europeos.

Este nuevo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania se celebra justo antes de un encuentro entre enviados rusos y estadounidenses el fin de semana en Florida, según un alto cargo de la Casa Blanca.

En tanto, el primer viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Serguii Kislitsia, llegó a Pekín para conversar con autoridades chinas.

"Día ocupado por delante en Pekín", publicó Kislitsia en redes sociales.

Un portavoz de la cancillería ucraniana confirmó a la AFP que el viceministro sostendrá consultas con diplomáticos chinos, sin dar más detalles.

China, un aliado cercano de Rusia, suele llamar a negociar la paz y respetar la integridad territorial de todos los países.

Pero países occidentales acusan a Pekín de darle apoyo económico a Rusia y suministrarle componentes para su industria bélica.

FUENTE: Con información con AFP.

