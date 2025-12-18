jueves 18  de  diciembre 2025
INMIGRACIÓN

Administración Trump acelera la construcción del "Muro Inteligente" en la frontera sur

Una vez finalizado el proyecto, el sistema fronterizo incluirá 2,278 kilómetros de nuevo Muro Inteligente Primario y 1,145 kilómetros de muro secundario

El Cuerpo de Marines de EE. UU., desplegado en la frontera sur de San Diego, refuerza el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, como se muestra en la imagen de la Colonia Libertad en Tijuana, Baja California, México, el 5 de febrero de 2025.

El Cuerpo de Marines de EE. UU., desplegado en la frontera sur de San Diego, refuerza el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, como se muestra en la imagen de la Colonia Libertad en Tijuana, Baja California, México, el 5 de febrero de 2025.

Guillermo Arias / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.– La administración del presidente Donald Trump anunció la adjudicación de cinco nuevos contratos para reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, una medida que permitirá avanzar en la construcción del denominado “Muro Inteligente” de alta tecnología a lo largo de Texas y Arizona.

Con estos nuevos contratos, el gasto total destinado a la barrera fronteriza alcanza los 8,000 millones de dólares, en lo que el Gobierno describe como uno de los esfuerzos más ambiciosos para controlar el ingreso irregular al país y fortalecer la seguridad nacional.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), una vez finalizado el proyecto, el sistema fronterizo incluirá 2,278 kilómetros de nuevo Muro Inteligente Primario, 860 kilómetros de sistemas de barreras acuáticas y 1,145 kilómetros de muro secundario. Además, aproximadamente 860 kilómetros de la frontera que no cuentan con barreras físicas serán cubiertos exclusivamente con tecnología de detección debido a las condiciones adversas del terreno o la lejanía de las zonas.

Tecnología avanzada

La CBP indicó que también se desplegarán unos 880 kilómetros de tecnología avanzada en áreas donde ya existen barreras, con el objetivo de reforzar su eficacia operativa.

“Asegurar nuestra frontera es clave para proteger a nuestro país, mantener a nuestras comunidades seguras y garantizar que nuestro sistema de inmigración funcione como debería”, afirmó el comisionado de la CBP, Rodney Scott, citado por Fox News.

“Un muro fronterizo con la tecnología adecuada —un Muro Inteligente— es una herramienta importante para detener la actividad ilegal y ayudar a los agentes a realizar su trabajo, fundamental para mantener la seguridad en Estados Unidos”, agregó.

El Muro Inteligente incorpora una combinación de infraestructura física y tecnología avanzada, que incluye bolardos de acero, caminos de patrullaje, sistemas de detección especializados, cámaras, iluminación de alta potencia y, en algunos tramos, barreras flotantes o muros secundarios, diseñados para ofrecer capas adicionales de protección.

Exenciones adicionales

Los cinco nuevos contratos, financiados con 3,300 millones de dólares provenientes del paquete de gastos aprobado bajo la denominada Ley One Big Beautiful Bill impulsada por los republicanos, permitirán sumar 156 kilómetros al muro fronterizo principal, 30 kilómetros al sistema secundario y 106 kilómetros a las barreras fluviales. Asimismo, se incorporarán 149 millas de tecnología de detección alrededor de estructuras fronterizas ya existentes donde la construcción del Muro Inteligente aún no ha sido completada.

En paralelo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitió nueve exenciones adicionales para acelerar los trabajos de construcción en distintos sectores de la frontera. Estas exenciones, según Fox News, fueron publicadas en el Registro Federal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

La ampliación del Muro Inteligente se produce en medio del debate nacional sobre inmigración y seguridad fronteriza, un tema central en la agenda de la administración Trump y uno de los ejes de su política de seguridad nacional.

FUENTE: COn información de Fox News

