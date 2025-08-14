jueves 14  de  agosto 2025
45 detenidos durante operativo en Washington DC, entre ellos 29 inmigrantes irregulares

Entre los detenidos también hay 16 por crímenes violentos y tres casos que derivaron en la incautación de armas de fuego, detalló el director del FBI

Agentes del FBI

Agentes del FBI

Cortesía X @FBIWFO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON DC.- Un operativo conjunto entre agentes federales y la Policía Metropolitana (MPD) dejó 45 arrestos durante la noche y madrugada del jueves en Washington DC, como parte de la ofensiva de seguridad impulsada por la administración de Donald Trump.

El director del FBI, Kash Patel, detalló que entre los detenidos hay 29 inmigrantes ilegales, 16 por crímenes violentos y tres casos que derivaron en la incautación de armas de fuego. Algunos enfrentan cargos graves como agresión a un oficial federal, posesión de material de abuso sexual infantil y tráfico de drogas.

"Estos resultados se están produciendo noche tras noche gracias a los esfuerzos de este grupo de trabajo federal que colabora con el MPD", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista en Fox News.

"Mientras los demócratas quieren mimar a los criminales, el presidente Trump quiere ponerlos tras las rejas", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBIDirectorKash/status/1955980832998350883&partner=&hide_thread=false

Impacto "positivo"

El despliegue de cientos de oficiales federales en la capital se produjo después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que federaliza el MPD por 30 días y nombrara a la fiscal general Pam Bondi como enlace para supervisar el departamento.

La jefa del MPD, Pamela Smith, también emitió una directiva que permite a los agentes notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre presuntos inmigrantes ilegales que no estén bajo custodia, incluso en casos de infracciones de tránsito. Sin embargo, la orden prohíbe investigar el estatus migratorio de un sospechoso o realizar arrestos únicamente basados en órdenes federales de inmigración.

Smith aseguró que la llegada de personal adicional tendrá un impacto “positivo” en la lucha contra el crimen en la capital.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, afirmó que Smith todavía le reporta a ella, mientras que Bondi "solicitará" sus "servicios" de acuerdo con la Ley de Autonomía de 1973, que otorga al presidente poderes de emergencia sobre la capital de la nación, además de proporcionar al distrito un "autogobierno limitado".

FUENTE: Con información de The New York Post / Fox News

