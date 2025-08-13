ICE recibe más de 100,000 postulaciones de agentes tras campaña de reclutamiento: "Nuestro país los llama"

WASHINGTON.- En apenas dos semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE , por sus siglas en inglés) ha recibido más de 100,000 solicitudes de empleo.

Esto ocurre, luego de que a finales de julio la administración del presidente Donald Trump iniciara una campaña para contratar a 10,000 nuevos agentes de inmigración .

Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Fox News, la iniciativa ha despertado un interés masivo: hasta el 6 de agosto ya se habían registrado 80,000 postulaciones y la cifra superó las 100,000 poco después.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, destacó que la convocatoria busca reforzar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración ilegal. "Nuestro país los llama a servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la administración Biden, necesitamos hombres y mujeres dedicados para expulsar a los peores criminales de nuestro país", dijo a través de un comunicado reseñado por Fox News.

Incentivos para nuevos agentes del ICE

"Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Sus habilidades, su experiencia y su valentía nunca han sido más esenciales. Juntos, debemos defender la patria", agregó.

La campaña ofrece incentivos como un bono de contratación de hasta 50,000 dólares, programas para pagar o condonar préstamos estudiantiles y otros beneficios. Los candidatos deberán superar evaluaciones médicas, pruebas antidrogas y exámenes de aptitud física.

El director interino de ICE, Todd Lyons, subrayó que el nuevo impulso de contratación se enmarca en la Ley One Big Beautiful, que proporciona los fondos necesarios para el reclutamiento. "Tras las políticas de apertura fronteriza de la administración Biden, los dedicados hombres y mujeres de ICE se enfrentan ahora a retos sin precedentes para expulsar a millones de inmigrantes ilegales de nuestro país. Su país los convoca a servir en ICE y defender la Patria", aseveró.

Despite a 1000% increase in assaults against our brave @ICEgov law enforcement—courageous Americans are… pic.twitter.com/MWBTlcYtG5 — Homeland Security (@DHSgov) August 12, 2025

Nivel de peligro

El DHS informó que la campaña coincide con un aumento de al menos 830% en las agresiones a agentes durante disturbios y protestas y que la cifra habría escalado al 1,000% en días recientes.

En su portal de reclutamiento, ICE promociona tres cargos principales: oficial de deportación, investigador criminal y fiscal general.

El sitio también aborda los riesgos del trabajo, indicando que, aunque existe un cierto nivel de peligro, los agentes reciben capacitación especializada y la agencia aplica medidas para proteger su seguridad.

Todos los reclutas policiales de ICE deberán pasar por exámenes médicos, exámenes de drogas y completar una prueba de aptitud física, aclaró la agencia migratoria.

Aunque la agencia migratoria ha recibido más de 100,000 solicitudes en las últimas semanas, la llamada Ley One Big Beautiful solo contempla en su presupuesto la contratación de 10,000 nuevo agentes para reforzar las nuevas políticas de deportación masiva impulsadas por la administración Trump para hacer frente a la crisis migratoria sin precedentes creada por la política de fronteras abiertas de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

