El gigante de telecomunicaciones de China, Huawei, es una de las empresas que más depende de los microships.

Una filial de la multinacional de tecnología celular en Shanghai. EEUU prohibe la importación de estos productos.

NUEVA YORK.- Un jurado federal de EEUU declaró este martes culpable a la tecnológica china Huawei de diez delitos relacionados con fraude, robo de secretos comerciales y evasión de sanciones contra Irán, tras un juicio celebrado en Nueva York.

Huawei, uno de los principales fabricantes mundiales de equipos de telecomunicaciones, fue absuelta de dos de los doce cargos que enfrentaba, entre ellos el más grave: conspiración para cometer crimen organizado, además de obstrucción a la justicia, según informaron medios locales.

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Diez cargos por fraude y robo de secretos comerciales

El veredicto, emitido tras once semanas de juicio y otra semana de deliberaciones, declaró a la compañía culpable de fraude bancario, fraude electrónico, violación de sanciones y conspiración para robar secretos comerciales, entre otros delitos.

En un comunicado enviado a los medios, Huawei celebró su absolución del cargo de crimen organizado, al considerar que "confirma que las alegaciones carecen de base factual". Asimismo, anunció que tiene intención de apelar la condena.

El caso judicial salió a la luz en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, y posteriormente fue ampliado.

Durante el juicio, los fiscales acusaron a Huawei de robar propiedad intelectual de empresas tecnológicas estadounidenses como T-Mobile y Cisco, además de engañar a las autoridades y al sistema financiero de EEUU durante aproximadamente dos décadas, según detalló The New York Times.

La Fiscalía federal de Brooklyn, en Nueva York, también acusó a filiales de Huawei de participar en el robo de secretos industriales entre 2000 y 2020. Según la investigación, la compañía intentó reclutar empleados de empresas estadounidenses de telecomunicaciones para obtener información confidencial sobre sus tecnologías.

Los fiscales sostuvieron que Huawei utilizó esos datos para desarrollar productos con características similares a los de sus competidores y comercializarlos a precios inferiores. Esta estrategia le habría permitido aprovechar conocimientos tecnológicos desarrollados por otras compañías para fortalecer su posición en el mercado.

Negocios con Irán y Corea del Norte

La acusación sostuvo que Huawei y algunas de sus filiales realizaron operaciones comerciales en Corea del Norte pese a las sanciones impuestas contra ese país. También señaló que la compañía instaló equipos de vigilancia que ayudaron a las autoridades iraníes a espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

En 2019, los fiscales acusaron a la tecnológica de utilizar una filial no oficial con sede en Hong Kong, Skycom, para comercializar equipos en Irán y eludir las sanciones estadounidenses.

El proceso representa un nuevo capítulo en la prolongada disputa entre Washington y la compañía china, que ha estado sometida a un creciente escrutinio de las autoridades estadounidenses y desde 2019 tiene prohibido comercializar sus productos en el país.

El antecedente de Meng Wanzhou

La ofensiva judicial contra Huawei también estuvo marcada por el caso de Meng Wanzhou, directora financiera de la compañía e hija de su fundador, acusada por EEUU en 2018 de engañar al banco HSBC sobre las operaciones de la empresa en Irán.

Meng fue detenida en Canadá a finales de ese año a petición de Washington y permaneció casi tres años bajo un proceso de extradición que desencadenó una crisis diplomática entre Canadá y China.

Finalmente, regresó a territorio chino en 2021.

FUENTE: Con información de AFP/EFE