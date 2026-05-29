Octágonos en el desierto: cómo China construye una fuerza nuclear diseñada para perdurar

Las recientes imágenes satelitales que revelan instalaciones de apoyo octagonales cerca de los campos de silos de misiles nucleares de China han generado una atención significativa entre analistas de defensa y planificadores estratégicos. Aunque la forma inusual de estas instalaciones ha atraído titulares, la historia más importante se encuentra debajo de las propias imágenes.

Las instalaciones recientemente identificadas parecen formar parte de un esfuerzo chino más amplio para mejorar la resiliencia, flexibilidad y capacidad de permanencia de sus fuerzas nucleares estratégicas. Desde 2020, Pekín ha acelerado el programa de modernización nuclear más extenso de su historia, construyendo nuevos campos de silos de misiles, expandiendo las capacidades de misiles móviles terrestres, mejorando las redes de mando y control, fortaleciendo los sistemas de alerta temprana y desplegando plataformas de lanzamiento cada vez más sofisticadas.

El objetivo de China parece ir más allá de simplemente aumentar el tamaño de su arsenal nuclear. Pekín está construyendo una fuerza diseñada para sobrevivir a un ataque, preservar la autoridad de mando y mantener una capacidad creíble de segundo golpe bajo condiciones extremas. En este contexto, las instalaciones octagonales se entienden mejor no como proyectos de construcción aislados, sino como componentes visibles de una arquitectura más amplia de supervivencia nuclear.

Las implicaciones van más allá de los desiertos occidentales de China. A medida que Pekín desarrolla una fuerza nuclear más resiliente y operacionalmente flexible, el equilibrio estratégico en el Indo-Pacífico, incluidas futuras crisis relacionadas con Taiwán, podría verse afectado de maneras que los responsables políticos apenas comienzan a evaluar.

Introducción: las plataformas no son la historia

El descubrimiento de instalaciones de apoyo para lanzamientos con forma octagonal cerca de los campos de silos de misiles de China ha generado un comprensible interés entre los analistas militares. Imágenes satelitales revisadas por Reuters identificaron más de 80 plataformas de lanzamiento e instalaciones de apoyo asociadas cerca de los complejos nucleares de misiles en expansión de China, en las provincias de Xinjiang y Gansu. Las imágenes también revelaron dos grandes instalaciones de forma octagonal al suroeste del campo de misiles de Hami, conectadas a una extensa red de carreteras, estructuras de apoyo e infraestructura militar.

A primera vista, la atención es comprensible. Las instalaciones parecen inusuales, altamente organizadas y estratégicamente ubicadas cerca de algunos de los activos nucleares más importantes de China. Sin embargo, la forma de las instalaciones no es el aspecto más importante de la historia.

La verdadera importancia radica en lo que estas instalaciones revelan sobre la dirección de la modernización nuclear china. Los octágonos parecen constituir otra capa dentro de un esfuerzo más amplio destinado a fortalecer la capacidad de supervivencia, movilidad, redundancia y resiliencia del sistema de disuasión estratégica de China.

Durante varias décadas, la postura nuclear china se caracterizó por un arsenal relativamente modesto, diseñado alrededor del concepto de disuasión mínima. Que Pekín haya abandonado formalmente esa postura sigue siendo objeto de debate. Lo que resulta menos debatible es que la magnitud de las inversiones actuales de China en infraestructura de misiles, movilidad, mando y control, y protección de fuerzas excede lo que muchos analistas tradicionalmente asociaban con su estrategia nuclear anterior.

Vista desde esa perspectiva, las instalaciones octagonales se vuelven más fáciles de entender. No son proyectos de ingeniería aislados. Son componentes de un sistema estratégico más amplio.

La expansión nuclear de China desde 2020

Las evaluaciones de fuentes abiertas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) y la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS) apuntan todas a la misma conclusión: China está atravesando la expansión nuclear más significativa de su historia moderna.

El Departamento de Defensa evaluó en su informe de 2025 sobre el poder militar chino que el arsenal nuclear operativo de Pekín permanecía en cifras superiores a las 600 ojivas y se espera que continúe creciendo durante la década. El informe también concluyó que China sigue encaminada a desplegar más de 1,000 ojivas nucleares operativas para 2030 si las tendencias actuales continúan.

La expansión no se limita a la producción de ojivas. China ha invertido simultáneamente en sistemas de lanzamiento, arquitectura de mando y control, infraestructura de misiles, capacidades de alerta temprana y medidas de protección de fuerzas.

Particularmente notable ha sido la construcción de grandes complejos de silos de misiles en Yumen, Hami y Yulin. El análisis geoespacial de código abierto realizado por la Federación de Científicos Estadounidenses y posteriormente respaldado por analistas independientes de imágenes identificó más de 300 nuevos silos de misiles distribuidos en estos campos. La magnitud de la construcción sorprendió a muchos observadores y representó una desviación significativa de la histórica fuerza de silos fijos, mucho más reducida, de China.

Al mismo tiempo, China ha continuado desplegando sistemas estratégicos avanzados, incluidos los misiles balísticos intercontinentales DF-31A, DF-31AG y DF-41. Muchos de estos sistemas utilizan tecnología de combustible sólido, lo que permite mayores niveles de preparación y tiempos de lanzamiento más rápidos que los antiguos misiles de combustible líquido.

China también ha continuado el desarrollo de sistemas de lanzamiento hipersónicos, vehículos de reentrada maniobrables e infraestructura de apoyo a misiles cada vez más sofisticada. Estos esfuerzos están ocurriendo de manera simultánea, no secuencial, lo que sugiere una estrategia de modernización coordinada en lugar de mejoras aisladas.

El resultado acumulativo es el surgimiento de una fuerza nuclear más grande, más dispersa, más resiliente y operacionalmente más flexible que la que China poseía hace apenas una década. La expansión en sí es significativa. Igual de importante es la forma en que Pekín parece estar protegiendo lo que está construyendo.

Por qué la capacidad de supervivencia terrestre importa para China

Comprender la importancia de las instalaciones recientemente identificadas requiere entender el papel que desempeñan los misiles terrestres dentro de la disuasión estratégica de China.

Históricamente, la fuerza nuclear china ha dependido en gran medida de sistemas de misiles basados en tierra. Aunque Pekín ha ampliado tanto sus capacidades nucleares marítimas como aéreas, el componente terrestre sigue siendo central dentro de su postura general de disuasión. Por esta razón, la capacidad de supervivencia de la fuerza de misiles de China se ha convertido en una preocupación estratégica crítica.

Un silo fijo ofrece ciertas ventajas. Puede reforzarse contra ataques, protegerse mediante defensas aéreas, conectarse a redes de comunicaciones seguras y mantenerse en un alto estado de preparación. Al mismo tiempo, la ubicación de un silo es, en última instancia, conocida. Un adversario puede convertirlo en objetivo.

Los planificadores militares han lidiado con el mismo problema desde el comienzo de la era nuclear: ¿cómo garantizar que una parte suficiente de la fuerza sobreviva el tiempo necesario para disuadir a un adversario de atacar en primer lugar?

China parece estar respondiendo a esa pregunta de la misma manera en que eventualmente lo hicieron todas las grandes potencias nucleares: mediante capas de protección, redundancia, movilidad e incertidumbre. Los silos reforzados representan una capa. Los lanzadores móviles por carretera representan otra. Los señuelos, la redundancia en las comunicaciones, la dispersión, el engaño, las instalaciones de apoyo endurecidas y las capacidades de lanzamiento rápido agregan capas adicionales.

Ningún planificador militar asume que todos los misiles sobrevivirán. El objetivo es asegurar que una parte suficiente de la fuerza sobreviva como para seguir siendo relevante. Preservar una capacidad creíble de segundo golpe ha sido uno de los principios organizadores centrales de la disuasión nuclear durante décadas. Ese principio ha guiado la planificación nuclear en todas las grandes potencias nucleares. China ahora parece estar invirtiendo fuertemente en esa misma lógica.

Las instalaciones octagonales deben analizarse dentro de ese marco más amplio. Cualquiera que termine siendo su función operativa exacta, su ubicación, escala e integración con la infraestructura militar circundante sugieren firmemente que contribuyen al esfuerzo de China por mejorar la capacidad de supervivencia y resiliencia de sus fuerzas estratégicas.

Las instalaciones octagonales: lo que podrían indicar

Las instalaciones octagonales recientemente identificadas se encuentran entre los elementos más intrigantes de la creciente infraestructura nuclear de China. Las imágenes satelitales analizadas por Reuters revelaron más de 80 plataformas de lanzamiento y sitios de apoyo asociados con los campos de misiles chinos, incluidos dos grandes complejos de forma octagonal ubicados al suroeste del campo de silos de Hami, en Xinjiang.

Las instalaciones parecen ser permanentes, no sitios temporales de construcción. Las imágenes muestran conexiones con extensas redes de carreteras, edificios de apoyo, estructuras reforzadas, áreas de almacenamiento de vehículos, viviendas y otra infraestructura militar. Algunos sitios también parecen vinculados al acceso ferroviario y a instalaciones de apoyo logístico, lo que sugiere que fueron diseñados como parte de un ecosistema operativo más amplio y no como instalaciones independientes.

Qué respaldan exactamente estas instalaciones sigue siendo incierto. Esa incertidumbre es importante. Uno de los errores más fáciles que pueden cometer los analistas es asignar un único propósito a infraestructuras cuya función completa aún no ha sido confirmada públicamente. Las instalaciones militares rara vez existen de manera aislada, y aquellas construidas en torno a fuerzas estratégicas suelen desempeñar múltiples funciones simultáneamente.

Varias posibilidades emergen a partir de la evidencia disponible.

Las instalaciones podrían apoyar vehículos lanzadores móviles (TEL, por sus siglas en inglés), que constituyen un componente cada vez más importante de la fuerza estratégica de misiles de China. También podrían respaldar funciones de mando y control, sistemas de comunicaciones, capacidades de guerra electrónica, activos de defensa aérea, operaciones logísticas, actividades de mantenimiento o combinaciones de todo lo anterior.

La importancia estratégica de las instalaciones reside menos en su función exacta que en su integración dentro de una red más amplia de infraestructura de supervivencia. El punto clave no es si una explicación específica termina siendo correcta. El punto clave es que las instalaciones parecen diseñadas para incrementar la resiliencia, flexibilidad y continuidad de la fuerza de misiles en un sentido más amplio.

En la planificación militar, la redundancia suele importar tanto como la capacidad. Una fuerza que depende de una sola vía, una única red de comunicaciones o un solo método de lanzamiento se vuelve vulnerable a la interrupción. Una fuerza construida sobre múltiples rutas, infraestructura dispersa y sistemas de apoyo superpuestos se vuelve considerablemente más difícil de neutralizar.

Vista desde esa perspectiva, las instalaciones octagonales parecen menos misteriosas. Cada vez se asemejan más a componentes de una arquitectura más amplia de preservación de fuerzas, diseñada para garantizar que la disuasión estratégica de China siga siendo viable incluso bajo presiones extremas.

La lógica del juego de los cubiletes

La lógica estratégica detrás de la creciente infraestructura de misiles de China no es completamente nueva. Durante el final de la Guerra Fría, Estados Unidos exploró lo que llegó a conocerse como el concepto del “Shell Game” del misil MX. La propuesta contemplaba un número relativamente pequeño de misiles moviéndose entre un número mucho mayor de refugios. El propósito no era la movilidad por la movilidad misma. El objetivo era la incertidumbre.

Si los planificadores soviéticos no podían determinar qué refugios contenían misiles, se verían obligados a apuntar contra todos ellos. Eso incrementaba drásticamente el número de ojivas necesarias para ejecutar un primer ataque exitoso y complicaba los cálculos relacionados con la escalada. Aunque el programa nunca se implementó en su forma original, la lógica subyacente sigue siendo relevante.

La disuasión siempre ha dependido tanto de la confianza como de la capacidad. Si los líderes nacionales creen que una parte de la fuerza sobrevivirá, la disuasión sigue siendo creíble. La creciente red de silos, instalaciones de apoyo, nodos de comunicaciones e infraestructura de lanzamiento móvil de China puede estar sirviendo a un propósito estratégico similar. No todos los silos necesariamente contienen un misil. No todas las instalaciones de apoyo desempeñan necesariamente la misma función. No todas las posiciones de lanzamiento deben permanecer activas en todo momento.

La ambigüedad resultante complica la planificación del adversario. Un oponente que intentara eliminar la disuasión estratégica de China tendría que enfrentarse no solo a objetivos reforzados, sino también a la incertidumbre sobre qué instalaciones están operativas, cuáles son señuelos, cuáles respaldan las comunicaciones y cuáles apoyan operaciones de lanzamiento. Esa incertidumbre se convierte en un multiplicador de fuerza.

Los planificadores militares han comprendido durante mucho tiempo que el valor de una fuerza de disuasión no radica únicamente en la cantidad de armas disponibles, sino en la confianza de que una parte suficiente de la fuerza sobrevivirá para imponer costos inaceptables a un adversario. China parece estar adoptando esa lógica a una escala mucho mayor de lo que muchos analistas anticipaban hace apenas unos años.

MIRV, TEL y sistemas hipersónicos

Las instalaciones octagonales también deben analizarse dentro del contexto más amplio de la modernización de los sistemas de lanzamiento de China. Durante la última década, China ha ampliado el despliegue de fuerzas de misiles móviles y ha mejorado las capacidades de varios sistemas estratégicos de misiles. Los lanzadores móviles por carretera se han vuelto cada vez más importantes porque la movilidad proporciona capacidad de supervivencia.

Un silo fijo puede ser reforzado, pero permanece geográficamente fijo. Un lanzador móvil sobrevive mediante el movimiento, el ocultamiento, la dispersión y la imprevisibilidad. Esa distinción ha moldeado la planificación estratégica durante décadas.

Si partes de la infraestructura recientemente identificada apoyan operaciones de TEL, entonces las instalaciones podrían contribuir a una estrategia de supervivencia por capas que combine silos reforzados con capacidades de lanzamiento móvil. Tal combinación complica la selección de objetivos y aumenta la probabilidad de que una parte de la fuerza pueda permanecer operativa después de un ataque.

China también ha continuado desarrollando sistemas de misiles capaces de portar múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes, conocidos como MIRV. Se considera ampliamente que sistemas como el DF-5B y el DF-41 poseen capacidades MIRV, lo que permite que un solo misil transporte múltiples ojivas dirigidas a objetivos separados. La importancia estratégica de los MIRV va más allá de los simples números.

Un misil con capacidad de supervivencia que transporta múltiples ojivas aumenta el potencial de represalia de la fuerza. Cuando se combina con infraestructura reforzada, movilidad y medidas de engaño, los MIRV contribuyen a una capacidad de segundo golpe más robusta.

Los sistemas hipersónicos añaden otra dimensión al esfuerzo de modernización más amplio. Aunque no están directamente vinculados a las instalaciones recientemente identificadas, los programas chinos de vehículos planeadores hipersónicos ayudan a ilustrar el contexto estratégico más amplio en el que están surgiendo estas instalaciones. A diferencia de las trayectorias balísticas tradicionales, los sistemas hipersónicos pueden maniobrar durante el vuelo, lo que complica los esfuerzos de intercepción y seguimiento.

Aunque los sistemas hipersónicos no mejoran directamente la supervivencia antes del lanzamiento, pueden aumentar la probabilidad de que un ataque de represalia penetre con éxito los sistemas defensivos después del lanzamiento. En conjunto, los MIRV, los TEL, los silos reforzados, los sistemas hipersónicos y la infraestructura de apoyo no representan programas aislados. Son componentes interconectados de un esfuerzo más amplio para fortalecer la credibilidad, resiliencia y capacidad de permanencia de la disuasión estratégica de China.

Mando, control y alerta temprana

La capacidad de supervivencia nuclear depende de algo más que de los misiles. Una fuerza de misiles no puede funcionar eficazmente sin sistemas confiables de mando y control, comunicaciones seguras y capacidades de alerta temprana. Incluso el inventario de misiles más avanzado se vuelve estratégicamente irrelevante si el liderazgo no puede comunicarse con las fuerzas operativas durante una crisis.

Las organizaciones militares pueden perder equipos y seguir combatiendo. No pueden perder la capacidad de comunicarse y tomar decisiones. Una vez que el mando comienza a deteriorarse, la disuasión empieza a erosionarse. Esta realidad explica por qué los analistas prestan tanta atención a la infraestructura de comunicaciones asociada con los campos de misiles.

Las imágenes satelitales asociadas con las instalaciones recientemente identificadas sugieren la posible presencia de sistemas de comunicaciones y apoyo que van más allá de las operaciones de lanzamiento por sí solas. Aunque las conclusiones definitivas siguen siendo prematuras, el desarrollo de infraestructura de apoyo es consistente con los esfuerzos más amplios de China para fortalecer la resiliencia de su sistema de mando y control.

El Departamento de Defensa ha evaluado repetidamente que China continúa mejorando su arquitectura de mando, control, comunicaciones y alerta temprana nuclear. Estos esfuerzos incluyen la expansión de activos espaciales, redes de alerta más avanzadas y sistemas de comunicaciones cada vez más sofisticados.

Desde una perspectiva estratégica, la resiliencia del mando es inseparable de la disuasión. Un liderazgo que cree que puede mantener la conciencia situacional, comunicarse eficazmente y preservar la autoridad durante una crisis es menos vulnerable a la coerción. Por el contrario, una fuerza que teme interrupciones en las comunicaciones o una decapitación del liderazgo puede enfrentar incentivos para escalar prematuramente.

A lo largo de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética invirtieron considerablemente en redes de comunicaciones reforzadas, puestos de mando aerotransportados, sistemas redundantes de transmisión y arquitecturas de alerta con alta capacidad de supervivencia. China parece avanzar aún más en esa misma dirección.

China no está inventando una nueva lógica de disuasión. En muchos aspectos, está adoptando cada vez más prácticas que durante mucho tiempo se asociaron con potencias nucleares maduras que buscaban preservar la estabilidad estratégica en medio de la incertidumbre. El resultado es una fuerza estratégica que se está volviendo más resiliente no solo físicamente, sino también institucionalmente. La capacidad de supervivencia ya no se mide únicamente por el número de misiles que permanecen intactos. Se mide por si el sistema completo (liderazgo, comunicaciones, redes de alerta, infraestructura de lanzamiento y sistemas de entrega) puede seguir funcionando bajo un estrés extremo.

Esa perspectiva más amplia proporciona el contexto necesario para comprender la importancia de las instalaciones octagonales. No son simplemente estructuras en el desierto. Son componentes visibles de una arquitectura cada vez más sofisticada diseñada para preservar la disuasión estratégica de China bajo las circunstancias más exigentes imaginables.

Taiwán y el cálculo estratégico de la capacidad de supervivencia

Cualquier discusión sobre la modernización nuclear de China inevitablemente plantea la cuestión de Taiwán.

Si bien no existe evidencia de que las instalaciones recientemente identificadas estén vinculadas a preparativos para un conflicto inminente, sí son consistentes con un esfuerzo más amplio destinado a fortalecer la posición estratégica de China ante una futura crisis relacionada con Taiwán. El liderazgo de Pekín comprende que cualquier operación militar importante en el Pacífico Occidental se desarrollaría bajo la sombra de una posible intervención estadounidense. En tal escenario, las operaciones militares convencionales y la disuasión estratégica se vuelven estrechamente interdependientes.

Desde la perspectiva de Pekín, una fuerza nuclear con mayor capacidad de supervivencia reduce la vulnerabilidad a la coerción durante una crisis. La capacidad de preservar una creíble capacidad de segundo golpe incrementa la confianza estratégica y reduce las preocupaciones de que la disuasión china pueda ser neutralizada mediante un primer ataque desarmante. El resultado no implica necesariamente una mayor disposición a iniciar un conflicto, sino más bien la creencia de que China puede operar bajo un rango más amplio de circunstancias estratégicas sin poner en riesgo su disuasión nuclear.

Esta lógica no es exclusiva de China. A lo largo de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética invirtieron fuertemente en fuerzas nucleares con alta capacidad de supervivencia porque esa supervivencia contribuía a la estabilidad durante las crisis. Una fuerza capaz de sobrevivir a un ataque tiene menos probabilidades de enfrentar presión para lanzar rápidamente bajo condiciones de incertidumbre.

El esfuerzo de modernización de China también sugiere una evolución gradual más allá del concepto tradicional de disuasión mínima. Aunque Pekín continúa enfatizando públicamente políticas nucleares defensivas y una doctrina de no primer uso, la magnitud de sus inversiones en supervivencia, redundancia, movilidad y resiliencia del mando indica una fuerza cada vez más flexible operacionalmente y más resiliente estratégicamente.

Para Taiwán, sin embargo, las implicaciones son significativas. A medida que China mejora la supervivencia, movilidad y resiliencia de sus fuerzas estratégicas, Pekín podría concluir que posee mayor libertad de acción durante futuros períodos de tensión en el Estrecho de Taiwán. Si esa confianza termina estabilizando la región o fomentando una mayor toma de riesgos, sigue siendo una de las preguntas más importantes aún sin respuesta en el Indo-Pacífico.

Implicaciones estratégicas para Estados Unidos

Estados Unidos no debería sobrerreaccionar ante el descubrimiento de las instalaciones octagonales ni descartarlas como algo insignificante. Las instalaciones no alteran el equilibrio estratégico de la noche a la mañana. Sin embargo, sí proporcionan evidencia adicional de que China está llevando adelante un esfuerzo de largo plazo para mejorar la capacidad de supervivencia de su disuasión estratégica y reducir vulnerabilidades en el conjunto de su fuerza nuclear.

Para los planificadores estadounidenses, la importancia radica menos en las instalaciones en sí que en lo que revelan sobre el pensamiento estratégico chino.

El Ejército Popular de Liberación parece estar persiguiendo simultáneamente varios objetivos complementarios: mayor redundancia, dispersión más amplia, mando y control más resiliente, incremento de la movilidad y mayor incertidumbre para cualquier adversario que intente atacar la fuerza.

Tomadas en conjunto, estas inversiones complican los cálculos de selección de objetivos y fortalecen la confianza de Pekín en que sus fuerzas estratégicas pueden sobrevivir y responder bajo circunstancias extremas.

Esta tendencia tiene implicaciones que van más allá de la estrategia nuclear. Una disuasión china con mayor capacidad de supervivencia podría influir en los cálculos de riesgo de Pekín durante futuras crisis relacionadas con Taiwán, el Mar de China Meridional o la competencia más amplia entre Estados Unidos y China. Nada de esto significa que el conflicto sea inevitable.

La historia demuestra que fuerzas de disuasión más robustas pueden contribuir tanto a la estabilidad como a la competencia. El desafío para los responsables de políticas públicas consiste en determinar si la creciente arquitectura de supervivencia de China termina reforzando la estabilidad estratégica o crea nuevas oportunidades para errores de cálculo.

Lo que sí resulta claro es que la competencia estratégica entre Estados Unidos y China ocurre cada vez más no solo mediante barcos, aeronaves, influencia económica y tecnología, sino también a través de la arquitectura de largo plazo de la propia disuasión. La aparición de estas instalaciones debe entenderse, por tanto, no como un desarrollo aislado, sino como otro indicador de una transformación estratégica sostenida que ya está en marcha.

Conclusión: una fuerza diseñada para perdurar

Es poco probable que las instalaciones octagonales cercanas a los campos de misiles de China representen el capítulo final de la modernización nuclear de Pekín. Se entienden mejor como una sola capa visible dentro de una arquitectura mucho más amplia de supervivencia.

Cada silo, red vial, búnker reforzado, plataforma de apoyo para TEL, nodo de comunicaciones, campo de señuelos e instalación de apoyo a misiles añade complejidad a la ecuación estratégica. El objetivo no es simplemente poseer más armas nucleares. El objetivo es garantizar que la fuerza nuclear de China pueda sobrevivir a la fase inicial de un gran conflicto, preservar el mando y control, y mantener la capacidad de represalia bajo las circunstancias más extremas.

Las implicaciones van más allá de los desiertos occidentales de China. Alcanzan el futuro equilibrio estratégico en el Indo-Pacífico, el Estrecho de Taiwán y la competencia más amplia entre las grandes potencias mundiales.

Los octágonos atrajeron inicialmente la atención porque parecían inusuales en las imágenes satelitales. Sin embargo, la forma de las instalaciones es, en última instancia, el aspecto menos importante de la historia. La verdadera historia es la arquitectura estratégica detrás de ellas. La evidencia acumulada sugiere cada vez más que China está construyendo una fuerza nuclear diseñada no solo para lanzar, sino para perdurar.

Referencias

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Autores

LTC Octavio Pérez, U.S. Army (Ret.), es Senior Fellow del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), especializado en asuntos político-militares, modernización de fuerzas, disuasión estratégica, operaciones militares y análisis de seguridad nacional.

CDR José Adán Gutiérrez, U.S. Navy (Ret.), es Senior Fellow del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²). Exoficial de Inteligencia Naval y exagregado naval de Estados Unidos en Panamá, se especializa en riesgo geopolítico, competencia estratégica, seguridad hemisférica, asuntos marítimos y relaciones China–América Latina.

Dr. Rafael Marrero es fundador y Senior Fellow del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²), especializado en soberanía económica, competencia estratégica entre Estados Unidos y China, seguridad nacional, política económica federal e influencia autoritaria en el hemisferio occidental.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com