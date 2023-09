Acusan a contratista del Servicio de Impuestos de "filtrar" información de Trump

Littlejohn declinó comentar cuando se le contactó, también se le dejó un mensaje a su abogada, Lisa Manning.

Ambas organizaciones publicaron numerosos artículos acerca de la información fiscal, de la cual alguna se remontaba más de 15 años, según afirman los documentos acusatorios.

En esos documentos no se proporciona el nombre de los sitios noticiosos, pero la descripción y el marco cronológico coinciden con historias en The New York Times acerca de declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump y reportes sobre los impuestos de estadounidenses ricos en ProPublica, un organismo de periodismo de investigación sin fines de lucro.

El reporte del New York Times de 2020 publicó que Trump supuestamente pagó 750 dólares de impuesto sobre la renta federal el año que llegó a la Casa Blanca, y ningún impuesto sobre la renta en algunos años debido a que sufrió pérdidas colosales. Posteriormente, la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes —en ese entonces controlada por los demócratas— dio a conocer sus declaraciones fiscales de seis años.

El New York Times declinó hacer comentarios.

ProPublica reportó en 2021 acerca de una gran cantidad de información sobre declaraciones fiscales de los estadounidenses más ricos. Publicó que las 25 personas más acaudaladas supuestamente pagan legalmente una parte más pequeña de sus ingresos en impuestos.

Un portavoz de ese organismo periodístico declinó comentar acerca de los cargos, y añadió que reporteros de ProPublica han dicho previamente que "desconocen" la identidad de la fuente. Las historias generaron exhortaciones para que haya una reforma y una investigación en torno a la filtración de información fiscal, que cuenta con protecciones legales específicas.

Littlejohn está acusado de un cargo de revelación no autorizada de declaraciones fiscales e información sobre declaraciones. Si es declarado culpable podría pasar hasta cinco años en la cárcel.

El Servicio Interno de Impuestos declinó comentar específicamente sobre el caso, pero el comisionado Danny Werfel dijo que “cualquier divulgación de información de contribuyentes es inaceptable”, y desde entonces la agencia ha endurecido la seguridad.

FUENTE: Con información de AP