martes 30  de  diciembre 2025
Investigación

Acusan de "terrorismo internacional" a un hombre de Texas por ayudar al Estado Islámico

John Michael Garza entregó materiales para fabricar bombas a un hombre de quien creía que era un 'hermano' de Estado Islámico", pero era un agente encubierto

El nominado para dirigir el FBI, Kash Patel.

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes que acusó formalmente de "terrorismo internacional" a un hombre del estado de Texas y "simpatizante de Estado Islámico" que, presuntamente, habría proporcionado "componentes de bombas y dinero" a personas que creía que actuaban en el seno de la citada organización terrorista.

Se trata de un hombre de 21 años, residente de la localidad de Midlothian, Texas, llamado John Michael Garza Jr. La acusación se produce después de que el individuo llevase en la noche del lunes 22 de diciembre "varios materiales para fabricar bombas a una reunión (...) y entregárselos a un individuo que supuestamente creía que era un 'hermano' de Estado Islámico", según el comunicado difundido por el Departamento.

"En realidad, Garza se reunió con un agente federal encubierto. Durante la reunión, Garza describió cómo mezclar los componentes y se ofreció a enviar un video instructivo que explicaba cómo construir la bomba", relató la cartera, que precisa que "los agentes policiales arrestaron a Garza poco después de que abandonara la reunión".

“El anuncio de hoy subraya el compromiso del FBI con la lucha contra el terrorismo y muestra nuestro trabajo continuo para cortar y frustrar complots terroristas contra la población estadounidense”, afirmó el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado.

"Que esto sirva como advertencia para aquellos que planean realizar ataques contra Estados Unidos en nombre de organizaciones terroristas: serán llevados ante la justicia", indicó.

Comparece ante el juez

La investigación comenzó a desarrollarse después de que un policía de la ciudad de Nueva York detectara una cuenta en redes sociales que seguía a otras cuentas favorables a Estado Islámico.

Cuando se puso en contacto con quien se descubrió que era Garza, "este se describió como un mexicano-estadounidense de 21 años residente en Texas" y, en sucesivas conversaciones, "compartió que se adhería a la ideología" del grupo, envió múltiples comunicados oficiales e incluso "le pagó pequeñas sumas de criptomonedas en noviembre y diciembre de 2025, creyendo que apoyaba causas de ISIS, incluyendo la compra de armas de fuego y otros materiales".

Garza compareció por primera vez ante un juez el 23 de diciembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Norte de Texas. De ser declarado culpable, la pena podría ascender hasta los 20 años de cárcel.

Además de los detalles del caso, el comunicado del Departamento de Justicia ha recogido también declaraciones de las principales autoridades estadounidenses en la materia, como la fiscal general, Pam Bondi, que ha manifestado que "la ideología tóxica de Estado Islámico debe ser erradicada de raíz". "Cualquiera que intente cometer actos violentos en nombre de Estado Islámico será encontrado, arrestado y procesado. No pueden esconderse de nosotros", ha agregado.

En la misma línea, el director del FBI, Kash Patel, ha querido que la noticia "sirva de advertencia a quienes planean realizar ataques contra Estados Unidos en nombre de organizaciones terroristas: serán llevados ante la justicia".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

