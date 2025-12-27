EEUU golpea al Estado Islámico del Sahel en Nigeria ante la expansión yihadista y "bandidos"

FOLLETO / DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU / AFP

Esta captura de pantalla de un video publicado por el Departamento de Defensa de EEUU en su cuenta X el 25 de diciembre de 2025 muestra el lanzamiento de un misil desde un buque de guerra mientras el presidente Donald Trump afirma que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques "poderosos y letales" contra militantes del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria el 25 de diciembre de 2025, semanas después de advertir contra cualquier ataque sistemático contra los cristianos del país.

ABUYA.- Los bombardeos de Estados Unidos en Nigeria esta semana tuvieron como objetivo a combatientes del grupo yihadista Estado Islámico (EI) del Sahel que estaban en el país para colaborar con la organización Lakurawa y con "bandidos", informó este sábado un portavoz del presidente nigeriano.

"El grupo EI encontró su camino por el Sahel para ir en ayuda de Lakurawa y de bandidos con suministros y entrenamiento", declaró Daniel Bwala , portavoz del presidente de Nigeria Bola Tinubu.

El objetivo fue el EI, la organización armada Lakurawa y bandidos, afirmó el vocero.

El funcionario indicó que hubo víctimas, pero que no está claro qué objetivos precisos murieron.

"Amenaza existencial"

Estados Unidos argumentó haber lanzado los bombardeos en el país africano, ya que en los últimos meses los cristianos de la zona enfrentan una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio".

El lugar donde se produjeron los ataques, en el estado de Sokoto, al noroeste de Nigeria, generó interrogantes para los analistas, ya que los grupos yihadistas de Nigeria suelen estar concentrados en el noreste.

Recientemente, investigadores señalaron vínculos entre algunos miembros del grupo armado Lakurawa, implantados en el estado de Sokoto, con una rama del EI.

"Lo iban a hacer antes", dijo Trump este viernes al medio Politico. "Y yo dije: 'No, vamos a dar un regalo de Navidad'... No creían que eso iba a suceder, pero los golpeamos con fuerza. Todos los campamentos fueron diezmados".

Nigeria proporcionó información

El ministro nigeriano de Relaciones Exteriores, Yusuf Tuggar, indicó al canal de televisión local ChannelsTV que "fue Nigeria quien proporcionó información" a Washington sobre miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) antes de los ataques del día de Navidad.

El Pentágono confirmó que los ataques se produjeron con el visto bueno del gobierno nigeriano.

Tuggar precisó que habló por teléfono con el secretario de Estado Marco Rubio. "Hablamos dos veces. Conversamos durante 19 minutos antes del ataque y luego volvimos a hablar durante cinco minutos antes de que comenzara", dijo.

El jefe de la diplomacia nigeriana añadió que el presidente Bola Tinubu había dado "luz verde" a los ataques estadounidenses, y que podría haber más bombardeos de ese tipo.

"Es un proceso en curso y estamos trabajando con Estados Unidos. También estamos trabajando con otros países", dijo.

Estos bombardeos son los primeros del ejército estadounidense en Nigeria bajo el gobierno de Trump.

El comando militar estadounidense en África dijo el jueves en la red social X que llevó a cabo un ataque "a petición de las autoridades nigerianas en (el estado de Sokoto) que mató a múltiples terroristas del EI".

