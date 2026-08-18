Ciudad de Stuart recibe $78.9 millones para reemplazar histórico puente ferroviario en Florida

Tren de Brightline pasando por el puente que va a ser reemplazado en Florida.

MIAMI.- La ciudad de Stuart, al norte de West Palm Beach, recibió una subvención federal de 78.9 millones de dólares para reemplazar el centenario puente ferroviario sobre el río St. Lucie, una obra destinada a mejorar el tráfico marítimo y ferroviario en esta zona de la costa este de Florida.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) anunció este martes 18 de agosto la asignación de los fondos para construir una nueva estructura de doble vía que sustituirá al actual St. Lucie River Railroad Bridge, utilizado tanto por los trenes de pasajeros de Brightline como por los de carga de Florida East Coast Railway.

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La nueva subvención se suma a los 130.5 millones de dólares otorgados por el Gobierno federal en 2023 para el mismo proyecto. El costo total de la obra se estima actualmente en 262 millones de dólares, según el comunicado de prensa de Brightline.

El financiamiento de 2023 fue concedido a Stuart mediante el programa federal Mega para sustituir el puente de casi 100 años por una estructura de doble vía y mejorar el tránsito ferroviario y marítimo.

Un puente más alto y ancho sobre el río St. Lucie

Uno de los principales beneficios del proyecto será aumentar considerablemente el espacio disponible para las embarcaciones que utilizan el Okeechobee Waterway, canal de navegación federal que conecta las costas este y oeste de Florida.

La separación horizontal para las embarcaciones pasará de 50 pies a aproximadamente 90 pies, mientras que la altura libre sobre el nivel medio de la pleamar aumentará de 6.5 pies a unos 17.75 pies cuando el puente permanezca cerrado al tráfico marítimo.

Según los responsables del proyecto, esa mayor altura permitirá que más del 90% de las embarcaciones puedan pasar por debajo sin necesidad de levantar el puente.

Este punto resulta especialmente importante porque el funcionamiento de la actual estructura ha generado durante años un conflicto entre el paso de trenes y las necesidades de navegación. La Guardia Costera llegó a establecer horarios especiales de operación para buscar un equilibrio entre ambos tipos de tráfico.

Importancia de reemplazar el puente ferroviario de Stuart

El puente constituye una pieza estratégica de la infraestructura de transporte de Florida. Por allí circulan diariamente los trenes de pasajeros de Brightline y los convoyes de carga de Florida East Coast Railway.

Además de facilitar el movimiento de embarcaciones, el nuevo puente contará con dos vías ferroviarias, eliminando un cuello de botella en el corredor. Documentos del Florida Inland Navigation District han identificado la actual estructura como el único tramo de una sola vía que quedaba en esta parte del corredor ferroviario de Florida East Coast Railway.

La modernización también busca reducir los costos de operación y mantenimiento, disminuir la posibilidad de cruces de calles bloqueados por trenes y reducir riesgos de colisiones con vehículos.

“El ferrocarril es una infraestructura crítica para nuestro estado: mueve mercancías y mueve personas”, afirmó Patrick Goddard, director ejecutivo de Brightline Trains Florida.

Goddard sostuvo que la subvención beneficiará a todos los usuarios del corredor, desde la industria marítima y los municipios hasta los operadores ferroviarios.

Conductores y tráfico marítimo beneficiados

El impacto será particularmente significativo para los navegantes recreativos, embarcaciones comerciales y negocios vinculados con la industria marítima de Martin County.

Michael Kennedy, comisionado de Martin County ante el Florida Inland Navigation District (FIND), señaló que la sustitución reducirá considerablemente las afectaciones para navegantes, tráfico marítimo comercial, conductores del centro de Stuart y embarcaciones que recorren la región.

El representante federal Brian Mast también destacó la importancia de sustituir una infraestructura que calificó como demasiado baja y estrecha para las necesidades actuales.

“Es un dolor de cabeza diario para los navegantes y un riesgo de seguridad para todos los que comparten ese corredor”, afirmó Mast, quien consideró que la sustitución del puente está pendiente desde hace demasiado tiempo.

Un proyecto de $262 millones

El costo previsto del nuevo puente ha aumentado desde las estimaciones iniciales. Cuando Stuart obtuvo la subvención federal de 2023, la ciudad calculaba la obra en aproximadamente 218 millones de dólares y proyectaba entonces la apertura de la nueva estructura para 2028.

Para enero de 2026, documentos y reuniones públicas de Stuart ya situaban el proyecto alrededor de los 262 millones de dólares y señalaban la necesidad de conseguir aproximadamente 78 millones adicionales para completar su financiamiento.

La nueva asignación de 78.9 millones de dólares anunciada este martes cubre precisamente una parte crucial de esa brecha financiera y acerca a Stuart a la sustitución definitiva de uno de los puentes ferroviarios más antiguos y problemáticos de la costa este de Florida.

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