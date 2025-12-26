viernes 26  de  diciembre 2025
Aerolíneas cancelan más de 1.000 vuelos en EEUU por el fuerte clima invernal

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos, con el foco de la tormenta desplazándose hacia el noreste

Por la fuerte tormenta invernal, las aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos en Estados Unidos.&nbsp;

Por la fuerte tormenta invernal, las aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos en Estados Unidos. 

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional O'Hare en Chicago, Illinois.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Las aerolíneas cancelaron más de 1.000 vuelos en Estados Unidos este viernes, durante la temporada alta de viajes navideños, con advertencias de tormenta invernal severa y fuertes nevadas pronosticadas en partes del Medio Oeste y el noreste.

Nueva York, la ciudad más grande del país, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que se podría prolongar durante el fin de semana.

Un total de 1.364 vuelos habían sido cancelados y 4.267 retrasados hasta las 18H30 GMT del viernes, según el sitio web FlightAware, que informó que los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más afectados.

Según FlightAware, los aeropuertos del área de Nueva York registraron 785 cancelaciones de vuelos.

Seguridad

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos durante el día, con el foco de la tormenta desplazándose hacia el noreste.

"Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones", advirtió.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y que se desplegaron equipos municipales para limpiar las carreteras.

"Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público", dijo Adams.

FUENTE: Con información de AFP

