Petróleo cede con el mercado atento a cumbre Trump-Zelenski en Florida

WASHINGTON — Los precios del petróleo cayeron el viernes, ante la expectativa de que la próxima reunión de los presidentes de Estados Unidos y Ucrania reduzca la prima de riesgo geopolítico aplicada por el mercado .

Se espera que Donald Trump y Volodimir Zelenski se encuentren el domingo en Florida para discutir el espinoso tema de los territorios, como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia.

Después del feriado por Navidad, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero cayó un 2,57% hasta 60,64 dólares.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes cedió un 2,76% hasta 56,74 dólares.

Acusaciones de Moscú contra Kiev

La reunión entre Trump y Zelenski ocurrirá días después de que el presidente ucraniano revelara los detalles del nuevo plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto. Moscú ha criticado esa versión de la propuesta y acusó a Kiev de "torpedear" las negociaciones.

"Nuestra capacidad para hacer un último esfuerzo y llegar a un acuerdo dependerá de nuestro trabajo y de la voluntad política de la otra parte. Sobre todo en un contexto en el que Kiev y sus patrocinadores, especialmente dentro de la Unión Europea, que no son favorables a un acuerdo, redoblaron sus esfuerzos para torpedearlo", declaró en televisión el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

Eric Teal, jefe de inversiones de Comerica, explicó a comienzos de la semana que "las perspectivas de paz entre Ucrania y Rusia", junto con "las inquietudes por una sobreoferta", han "ejercido una presión a la baja sobre los precios del petróleo".

Según analistas, un acuerdo con Ucrania permitiría a Rusia exportar más petróleo, gracias al cese de los ataques ucranianos contra su infraestructura y al probable levantamiento de las sanciones estadounidenses.

FUENTE: Con informaciòn de AFP