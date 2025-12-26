viernes 26  de  diciembre 2025
Trump felicita en Navidad a los "sinvergüenzas que adoraban" a Epstein: "Todos son demócratas"

El mandatario estadounidense advirtió a sus adversarios, los demócratas: tendrán que "dar muchas explicaciones" cuando se difundan el resto de archivos del caso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump volvió a felicitar en Navidad con un mensaje que extendió a "los muchos sinvergüenzas que adoraban" al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, pero que luego "abandonaron como un perro" para culparle a él de sus actos. "Cuando sus nombres salgan a la luz y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones", advirtió.

"Feliz Navidad a todos, incluyendo a los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein, le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y creían que era el mejor tipo del mundo, solo para abandonarlo como a un perro cuando la cosa se puso muy fea, afirmando falsamente que no tenían nada que ver con él, que no lo conocían, que era una persona repugnante y luego culpar, por supuesto, al presidente Donald Trump", señalò en su plataforma Truth Social, donde aseguró que él "fue el único que abandonó a Epstein, y mucho antes de que se pusiera de 'moda'".

El inquilino de la Casa Blanca advirtió de que "cuando sus nombres salgan a la luz en la actual cacería de brujas de la izquierda radical (...) y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones", y les recordó las falsas acusaciones que le hicieron de interferencia de Rusia para favorecerle en las elecciones de 2016. Rusia "era una historia ficticia, una estafa total, y no tenía nada que ver con Trump", subrayó.

Al hilo, afirmó que "el fracasado 'New York Times', entre muchos otros, se ha visto obligado a disculparse por sus incorrectos informes de las elecciones, por su mala y defectuosa cobertura, incluso hasta el punto de perder muchos suscriptores debido a su cobertura altamente inexacta, ¡FALSA!", expresó.

"Ahora, los mismos perdedores vuelven a las andadas, solo que esta vez muchos de sus amigos, en su mayoría inocentes, saldrán gravemente heridos y su reputación se verá manchada. Pero, lamentablemente, ¡así es en el mundo de la política demócrata corrupta!", agregó.

Trump ha manifestado que su ruptura con Epstein ocurrió en 2004, luego que conoció que estaba llevándose y contratando al personal de su empresa.

Trump hizo estas declaraciones un día después de que el Departamento de Justicia haya revelado tener "más de un millón de archivos adicionales que podrían" estar relacionados con el caso.

"¡Disfruten lo que podría ser su última Feliz Navidad!", escribió el mandatario en su plataforma Trunth Social.

Nuevos documentos

Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el 24 de diciembre que revisa para su publicación más de un millón de documentos potencialmente relacionados con el fallecido Epstein.

En un mensaje en X, ese departamento explicó que un fiscal de Nueva York y la policía federal (FBI) informaron que "han descubierto más de un millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso Jeffrey Epstein".

"Nuestros abogados trabajan sin descanso para revisar los documentos y hacer las modificaciones necesarias para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo más rápido posible", aseguró el Departamento de Justicia.

"Por la cantidad masiva de material, esto podría llevar aún varias semanas más", advirtió.

¿Revés?

El impulso de los demócratas para la liberación de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein a través del voto en la Cámara de Representantes parece haber tenido el efecto contrario, ya que las divulgaciones, que pretendían examinar al equipo de Trump, en cambio han puesto de relieve las conexiones del propio partido, incluyendo menciones prominentes del expresidente Bill Clinton y fotos escandalosas con Epstein y mujeres jóvenes, incluyendo en una piscina.

Clinton ya estaba casado con la exsecretaria de Estado y candidata presidencial demócrata en 2016, Hillary Clinton, en el momento en que se tomaron las fotos. Un hecho que la mayoría de los medios de comunicación está ignorando.

El boomerang también afectó a la delegada demócrata de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, en una serie de intercambios de mensajes de texto de 2019 con Epstein durante una audiencia del Congreso sobre Trump, en la que Epstein parecía guiar las preguntas que Plaskett debería hacer al exabogado del presidente Trump, Michael Cohen, para perjudicar a Trump.

Los mensajes fueron publicados por primera vez por The Washington Post. Los documentos recientemente publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes muestran que Plaskett y Epstein se coordinaban, en tiempo real, sobre las preguntas que Plaskett le haría a Cohen, lo que llevó a los republicanos a destacar la hipocresía demócrata.

Sumando al dolor de cabeza para los demócratas está el hecho de que, en este último lote de documentos anteriormente clasificados, se ha revelado que la primera oportunidad conocida para investigar, y posiblemente acusar a Epstein —por pornografía infantil—, fue durante la administración de Clinton, pero su Departamento de Justicia (DOJ) decidió no proceder.

El último lote, del viernes, revela una denuncia de 1996 previamente no reconocida ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) alegando que Epstein poseía y distribuía pornografía infantil, presentada por Maria Farmer, una artista que trabajó para Epstein en la década de 1990, revela el portal de noticias Just The News.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press / Just The News

