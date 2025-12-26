viernes 26  de  diciembre 2025
Hallazgo de un cuerpo en la playa activa investigación en Hollywood Beach

El cadáver fue encontrado en la calle Cleveland y la línea de la arena.

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Hollywood.

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Hollywood. 

Mike Stocker/South Florida Sun-Sentinel vía AP
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

HOLLYWOOD BEACH.- La mañana de este viernes, el hallazgo de un cuerpo en la arena de Hollywood Beach movilizó de inmediato al Departamento de Policía de Hollywood (HPD), quienes se encuentran investigando las circunstancias de la muerte.

Según HPD, los agentes fueron enviados poco después de las 7:15 a.m., luego de recibir una llamada que alertaba sobre una persona aparentemente sin vida cerca de la calle Cleveland y la línea de la arena. Al llegar, los oficiales confirmaron el hallazgo y procedieron a asegurar el área y llevar a cabo los protocolos de investigación en estos casos.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, y los funcionarios públicos tampoco han precisado si se trata de un homicidio, accidente o muerte por causas naturales.

“Estamos trabajando para esclarecer los hechos y pedimos a cualquier persona que haya presenciado algo que se comunique con nuestras líneas de emergencia”, dijo un portavoz de HPD.

HPD informó además, que los detectives revisan cámaras de seguridad cercanas y entrevistan a posibles testigos. Se espera que la autopsia determine la causa exacta de la muerte.

La dependencia policial insta a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso. Cualquier dato puede ser reportado al (954) 967-HELP (4357).

Hollywood Beach, conocida por su paseo marítimo y alta afluencia de visitantes, ha sido escenario en meses recientes de incidentes violentos, lo que refuerza la atención sobre este suceso y la importancia de las diligencias en desarrollo.

