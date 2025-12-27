Agencias anticorrupción de Ucrania investiga trama de sobornos con la compra de votos en el Parlamento

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana.

Un hombre empuja un cochecito de bebé junto a un cartel de reclutamiento de la 13.ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, Khartiya, que muestra un tanque y un anuncio que dice: «Si está cansado de viajar en metro, llámenos al 3333», en Kiev, el 2 de noviembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

KIEV — La agencia anticorrupción ucraniana (NABU) acusó el sábado a varios diputados de aceptar sobornos a cambio de sus votos en el Parlamento e intentó registrar oficinas gubernamentales en Kiev, en un nuevo escándalo que sacude al país invadido por Rusia.

La NABU y su fiscalía adjunta (SAP) anunciaron que han descubierto una trama de compra de votos en el Parlamento nacional en la que están involucrados varios diputados en activo, de momento sin dar nombres.

El anuncio se produce justo después de la partida del presidente Volodimir Zelenski a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Donald Trump.

La NABU indicó en Telegram haber "descubierto un grupo delictivo organizado formado por diputados, que recibían sistemáticamente beneficios ilegales por votar en el Parlamento".

"Tras una operación encubierta, la NABU y la SAP desenmascararon a un grupo delictivo organizado que incluía a diputados en ejercicio", dijo el organismo anticorrupción en su cuenta de Telegram.

Los investigadores intentaron registrar las oficinas de los comités parlamentarios en Kiev, pero las fuerzas de seguridad se lo impidieron, informó el organismo.

La denuncia de la agencia ocurre tras acusar a empleados del Departamento de Seguridad del Estado de "resistirse" a sus investigadores "durante las investigaciones" y de restringir su entrada en las oficinas desde la Plaza Europea de Kiev.

"Obstaculizar las acciones de investigación constituye una violación directa de la ley", advirtió.

Nuevo escándalo de corrupción

La NABU no precisó si se llevaron a cabo detenciones en relación con este caso, que supone un nuevo escándalo de corrupción en el seno del Estado ucraniano.

Zelenski partió a Florida, donde se reunirá con su homólogo estadounidense en el marco de las negociaciones sobre el plan para poner fin a la guerra con Rusia.

La presidencia ucraniana ya se vio desestabilizada por un gran escándalo de corrupción relacionado con la malversación de casi 100 millones de dólares en el sector energético y en el que está implicado un amigo íntimo de Zelenski, actualmente fugado en el extranjero.

El caso provocó la renuncia de dos ministros y del poderoso jefe de la administración presidencial, Andri Yermak, negociador con Washington.

Mal endémico

La corrupción es un mal endémico en Ucrania desde hace muchos años. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022 se revelaron múltiples casos, incluso en el ejército y el sector de la defensa.

Aunque Ucrania cuenta con una agencia anticorrupción, la NABU, y una fiscalía especializada, la SAP, los casos revelados rara vez dan lugar a condenas judiciales.

Las dos agencias tienen la misión prioritaria de destapar el más mínimo escándalo de corrupción que pueda poner en peligro el compromiso del Gobierno ucraniano para combatir esta clase de delitos.

El penúltimo de ellos afectó directamente al Gobierno de Volodimir Zelenski, cuando el empresario Timur Mindich se sirvió de su estrecha relación con altos cargos, como el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, para lograr "importantes sumas de dinero" a través de contratos públicos.

Hasta ahora se trata del mayor escándalo de corrupción en el Gobierno ucraniano desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, si bien durante este tiempo se han destapado otras tramas como la que implicó al Ministerio de Defensa en 2023.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press