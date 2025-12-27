sábado 27  de  diciembre 2025
Escándalo

Agencias anticorrupción de Ucrania investiga trama de sobornos con la compra de votos en el Parlamento

El anuncio se produce justo después de la partida del presidente Volodimir Zelenski a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Donald Trump

Un hombre empuja un cochecito de bebé junto a un cartel de reclutamiento de la 13.ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, Khartiya, que muestra un tanque y un anuncio que dice: «Si está cansado de viajar en metro, llámenos al 3333», en Kiev, el 2 de noviembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Un hombre empuja un cochecito de bebé junto a un cartel de reclutamiento de la 13.ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, Khartiya, que muestra un tanque y un anuncio que dice: «Si está cansado de viajar en metro, llámenos al 3333», en Kiev, el 2 de noviembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

AFP
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana.&nbsp;

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana. 

Ludovic MARIN / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV — La agencia anticorrupción ucraniana (NABU) acusó el sábado a varios diputados de aceptar sobornos a cambio de sus votos en el Parlamento e intentó registrar oficinas gubernamentales en Kiev, en un nuevo escándalo que sacude al país invadido por Rusia.

La NABU y su fiscalía adjunta (SAP) anunciaron que han descubierto una trama de compra de votos en el Parlamento nacional en la que están involucrados varios diputados en activo, de momento sin dar nombres.

Lee además
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
TENSIONES

Zelenski denuncia conexión entre grabaciones de satélites chinos y ataques rusos a Ucrania
El Papa León XIV ofrece desde el balcón principal de la basílica de San Pedro el mensaje Urbi et Orbi y bendice a la ciudad y al mundo como parte de las celebraciones navideñas, en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025.
VATICANO

El Papa anima a Rusia y Ucrania a negociar directamente el fin de la guerra en su mensaje de Navidad

El anuncio se produce justo después de la partida del presidente Volodimir Zelenski a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Donald Trump.

La NABU indicó en Telegram haber "descubierto un grupo delictivo organizado formado por diputados, que recibían sistemáticamente beneficios ilegales por votar en el Parlamento".

"Tras una operación encubierta, la NABU y la SAP desenmascararon a un grupo delictivo organizado que incluía a diputados en ejercicio", dijo el organismo anticorrupción en su cuenta de Telegram.

Los investigadores intentaron registrar las oficinas de los comités parlamentarios en Kiev, pero las fuerzas de seguridad se lo impidieron, informó el organismo.

La denuncia de la agencia ocurre tras acusar a empleados del Departamento de Seguridad del Estado de "resistirse" a sus investigadores "durante las investigaciones" y de restringir su entrada en las oficinas desde la Plaza Europea de Kiev.

"Obstaculizar las acciones de investigación constituye una violación directa de la ley", advirtió.

Nuevo escándalo de corrupción

La NABU no precisó si se llevaron a cabo detenciones en relación con este caso, que supone un nuevo escándalo de corrupción en el seno del Estado ucraniano.

Zelenski partió a Florida, donde se reunirá con su homólogo estadounidense en el marco de las negociaciones sobre el plan para poner fin a la guerra con Rusia.

La presidencia ucraniana ya se vio desestabilizada por un gran escándalo de corrupción relacionado con la malversación de casi 100 millones de dólares en el sector energético y en el que está implicado un amigo íntimo de Zelenski, actualmente fugado en el extranjero.

El caso provocó la renuncia de dos ministros y del poderoso jefe de la administración presidencial, Andri Yermak, negociador con Washington.

Mal endémico

La corrupción es un mal endémico en Ucrania desde hace muchos años. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022 se revelaron múltiples casos, incluso en el ejército y el sector de la defensa.

Aunque Ucrania cuenta con una agencia anticorrupción, la NABU, y una fiscalía especializada, la SAP, los casos revelados rara vez dan lugar a condenas judiciales.

Las dos agencias tienen la misión prioritaria de destapar el más mínimo escándalo de corrupción que pueda poner en peligro el compromiso del Gobierno ucraniano para combatir esta clase de delitos.

El penúltimo de ellos afectó directamente al Gobierno de Volodimir Zelenski, cuando el empresario Timur Mindich se sirvió de su estrecha relación con altos cargos, como el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, para lograr "importantes sumas de dinero" a través de contratos públicos.

Hasta ahora se trata del mayor escándalo de corrupción en el Gobierno ucraniano desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, si bien durante este tiempo se han destapado otras tramas como la que implicó al Ministerio de Defensa en 2023.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

Rusia acusa a Ucrania de "torpedear" negociaciones: "Plan difiere radicalmente de lo negociado con EEUU"

Las esperanzas de paz en Ucrania se estrellan contra una Rusia implacable

Rusia habla de "progresos lentos" en las conversaciones con EEUU para un acuerdo de paz con Ucrania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada para una reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de octubre de 2025.
Negociaciones

Trump y Zelenski se reúnen en Florida para discutir plan de paz; Rusia inconforme con el nuevo texto

Imagen de una plataforma petrolera.
Economía

Petróleo cede con el mercado atento a cumbre Trump-Zelenski en Florida

Imagen referencial. 
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad

Te puede interesar

Imagen referencial. 
CONTRIBUYENTES

EEUU anticipa reembolsos de impuestos "gigantescos" en 2026 tras recortes fiscales de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra al expresidente Bill Clinton y a una persona no identificada en un lugar no identificado.
EEUU

¿Presión por archivos de Epstein se convirtió en un revés para los demócratas? Escándalo salpica a Clinton

Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad

Rescatistas ucranianos transportan el cuerpo de una víctima que quedó atrapada en los escombros de un edificio residencial dañado tras un ataque ruso con drones y misiles en Kiev, el 27 de diciembre de 2025, en medio de la invasión rusa en Ucrania.
Conflicto

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski para discutir plan de paz

Eetu Luostarinen, número 27 de los Florida Panthers, celebra con la Copa Stanley tras ganar el sexto partido de las Finales de la Copa Stanley 2025 
Fútbol

Miami se ratifica como un lugar mágico para las grandes citas del deporte global