Agente de ICE en Minneapolis dispara a inmigrante al ser atacado con una pala mientras intentaba arrestarlo

MIAMI — Un agente de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ( ICE ) se encuentra hospitalizado tras ser emboscado y atacado con una pala y el palo de una escoba durante un operativo para arrestar a un inmigrante en Minneapolis . El hecho ocurrió el miércoles por la noche, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El incidente inició alrededor de las 7:00 p.m., hora local, cuando las fuerzas del orden federales intentaron realizar una detención de tráfico, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que agregó que el sospechoso ingresó ilegalmente al país y fue liberado bajo la administración de Joe Biden en 2022.

De acuerdo con la información preliminar de los hechos, el sospechoso, un inmigrante venezolano, ignoró la orden y huyó del lugar en su vehículo conduciendo a alta velocidad y se estrelló contra un coche estacionado, según el DHS. Luego huyó a pie.

Según el DHS, cuando el agente alcanzó al sospechoso e intentó detenerlo, el sospechoso se resistió al arresto y "agredió violentamente al agente".

"Mientras forcejeaban en el suelo, dos sujetos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba. Mientras el oficial estaba siendo emboscado y atacado por los dos individuos, el sujeto sospechoso se soltó y se sumó a la golpiza contra el agente de ICE con una pala o un palo de escoba.

"Temiendo por su vida y seguridad al ser emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo para defenderse. El sujeto inicial recibió un impacto en la pierna", subrayó el DHS.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marketnoticias/status/2011658640940548117&partner=&hide_thread=false #BREAKING Tensión y caos estalló en el norte de Minneapolis después de que un joven, de nacionalidad venezolana, fue baleado por agentes del ICE después de que dijeron que fueron atacados con una pala. pic.twitter.com/cNpa7Ibd6W — Market Tendencia (@marketnoticias) January 15, 2026

Aumento de ataques contra ICE

"Este ataque contra otro valiente miembro de las fuerzas del orden tuvo lugar mientras los principales líderes de Minnesota, el gobernador Tim Walz y el alcalde Frey, están fomentando activamente una resistencia organizada contra los oficiales de ICE y los agentes del orden federal. Su retórica de odio y su resistencia contra hombres y mujeres que simplemente intentan hacer su trabajo deben terminar. Los agentes federales del orden se enfrentan a un aumento del 1300 % en las agresiones contra ellos, ya que arriesgan sus vidas para arrestar a delincuentes e infractores de la ley", dijo el DHS.

La fiscal general Pam Bondi ha desplegado guardias de prisiones federales con equipos antidisturbios para proteger a los agentes del DHS en Minneapolis, publicó el periodista Nick Sortor en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nicksortor/status/2011624987908776176&partner=&hide_thread=false BREAKING: HEAVILY DHS response to the scene of ICE-involved shooting in North Minneapolis after a target attempted to attack an agent with a shovel



DO NOT BACK DOWN, ICE.



PATRIOTS HAVE YOUR BACKS! pic.twitter.com/tYvD5kQxVh — Nick Sortor (@nicksortor) January 15, 2026

Se trata del segundo hecho que involucra armas de fuego por parte de los agentes de ICE en Minneapolis. Un oficial disparó contra una mujer que intentó arrollarlo con su vehículo la semana pasada. El caso está en investigación.

FUENTE: Con informaciòn de DHS