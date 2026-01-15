jueves 15  de  enero 2026
Agente de ICE en Minneapolis dispara a inmigrante al ser atacado con una pala mientras intentaba arrestarlo

El agente y el inmigrante herido de bala en una pierna se encuentran hospitalizados. Las dos personas que agredieron con una pala y el palo de una escoba al oficial están detenidas

Agentes federales montan guardia mientras manifestantes se reúnen frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026. &nbsp;

Agentes federales montan guardia mientras manifestantes se reúnen frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple en Saint Paul, Minnesota, el 8 de enero de 2026.

 

OCTAVIO JONES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Un agente de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) se encuentra hospitalizado tras ser emboscado y atacado con una pala y el palo de una escoba durante un operativo para arrestar a un inmigrante en Minneapolis. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El incidente inició alrededor de las 7:00 p.m., hora local, cuando las fuerzas del orden federales intentaron realizar una detención de tráfico, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que agregó que el sospechoso ingresó ilegalmente al país y fue liberado bajo la administración de Joe Biden en 2022.

La cinta policial rodea un vehículo que se sospecha está involucrado en un tiroteo por parte de un agente de ICE durante operaciones de aplicación de la ley federal el 7 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.
Desenlace fatal: incidente con agentes de ICE termina en una muerte y varios heridos
Luis David Nico Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, dos inmigrantes heridos en Portland tras ataque a agentes de migración. 
Autoridades identifican a los dos heridos por agentes ICE como presuntos miembros del Tren de Aragua

De acuerdo con la información preliminar de los hechos, el sospechoso, un inmigrante venezolano, ignoró la orden y huyó del lugar en su vehículo conduciendo a alta velocidad y se estrelló contra un coche estacionado, según el DHS. Luego huyó a pie.

Según el DHS, cuando el agente alcanzó al sospechoso e intentó detenerlo, el sospechoso se resistió al arresto y "agredió violentamente al agente".

"Mientras forcejeaban en el suelo, dos sujetos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba. Mientras el oficial estaba siendo emboscado y atacado por los dos individuos, el sujeto sospechoso se soltó y se sumó a la golpiza contra el agente de ICE con una pala o un palo de escoba.

"Temiendo por su vida y seguridad al ser emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo para defenderse. El sujeto inicial recibió un impacto en la pierna", subrayó el DHS.

Aumento de ataques contra ICE

"Este ataque contra otro valiente miembro de las fuerzas del orden tuvo lugar mientras los principales líderes de Minnesota, el gobernador Tim Walz y el alcalde Frey, están fomentando activamente una resistencia organizada contra los oficiales de ICE y los agentes del orden federal. Su retórica de odio y su resistencia contra hombres y mujeres que simplemente intentan hacer su trabajo deben terminar. Los agentes federales del orden se enfrentan a un aumento del 1300 % en las agresiones contra ellos, ya que arriesgan sus vidas para arrestar a delincuentes e infractores de la ley", dijo el DHS.

La fiscal general Pam Bondi ha desplegado guardias de prisiones federales con equipos antidisturbios para proteger a los agentes del DHS en Minneapolis, publicó el periodista Nick Sortor en su cuenta de X.

Se trata del segundo hecho que involucra armas de fuego por parte de los agentes de ICE en Minneapolis. Un oficial disparó contra una mujer que intentó arrollarlo con su vehículo la semana pasada. El caso está en investigación.

FUENTE: Con informaciòn de DHS

