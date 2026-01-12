lunes 12  de  enero 2026
EEUU

Imputan por agresión agravada a uno de los miembros del Tren de Aragua tiroteados por ICE en Portland

Luis David Moncada es uno de los dos venezolanos tiroteados el jueves en Portland (Oregón) por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)

Luis David Nico Moncada y Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, dos inmigrantes heridos en Portland tras ataque a agentes de migración.&nbsp;

@DHSgov
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó este lunes a Luis David Moncada un delito de agresión con arma mortífera o peligrosa contra un agente federal por embestir con su coche durante el incidente.

Moncada es uno de los dos venezolanos tiroteados el jueves en Portland (Oregón) por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y que las autoridades vinculan con el Tren de Aragua, una organización considerada terrorista.

El DHS, dirigido por Kristi Noem, identificó al conductor del vehículo como Luis David Nico Moncada, "un inmigrante ilegal venezolano y presunto miembro de la pandilla Tren de Aragua".

El pliego de cargos incluye también una acusación por estragos en propiedad federal por valor de más de 1.000 dólares. Está previsto que comparezca ante un tribunal este mismo lunes por la tarde.

Los dos venezolanos fueron parados por agentes durante un control de tráfico rutinario y, siempre según la versión de las autoridades, uno de los policías abrió fuego tras percibir un intento de atropello del conductor, Moncada. Este y su acompañante, Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, están hospitalizados con pronóstico estable.

Este incidente se suma al ocurrido en Minneapolis, donde una estadounidense, Renee Nicole Good, murió tiroteada por un agente del ICE el pasado miércoles.

Ingreso ilegal

Moncada "entró de manera ilegal en EEUU en 2022 y fue liberado por la Administración (de Joe) Biden", pero luego volvió a ser arrestado "por conducir bajo los efectos del alcohol y por uso no autorizado de un vehículo, y sobre él pesa una orden de deportación definitiva".

La pasajera es Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, una "inmigrante ilegal venezolana", también vinculada con el Tren de Aragua.

"Ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023 cerca de El Paso, Texas, y fue liberada por la Administración Biden. Desde su ingreso ilegal, Contreras participó activamente en una red de prostitución de Tren de Aragua y estuvo involucrada en un tiroteo previo en Portland", indicó el departamento.

Investigación

La Fiscalía del estado de Oregón anunció la apertura de una investigación sobre el tiroteo, que incluirá "entrevistas a testigos, pruebas en vídeo y otros materiales relevantes", indicó el fiscal general Dan Rayfield tras dejar "clara nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales en Portland y en todo el país".

El tiroteo de Portland, que ocurrió apenas un día después de la muerte de una mujer de 37 años abatida por un miembro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en el estado de Minnesota. La mujer fue abatida cuando intentó embestir a un oficial de ICE en Minnesota.

