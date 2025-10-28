martes 28  de  octubre 2025
INVESTIGACIÓN

Arrestan a hombre que ofreció recompensa por Pam Bondi en TikTok: "Viva o muerta (preferiblemente muerta)

El hombre, identificadso como Tyler Maxon Avalos, tiene antecedentes de acoso, violencia doméstica y agresiones graves en los estados de Minnesota y Florida

La fiscal general designada por el presidente Donald Trump, Pam Bondi.

La fiscal general designada por el presidente Donald Trump, Pam Bondi.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Un hombre con un largo historial delictivo fue arrestado por el FBI en Minnesota, acusado de promover en redes sociales un presunto plan de “asesinato a sueldo” contra la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

De acuerdo con una declaración juradaa la que tuvo acceso Fox News, Tyler Maxon Avalos, residente de St. Paul, publicó en TikTok una imagen de Bondi con un punto rojo de mira telescópica sobre su frente y el mensaje:

Lee además
Kash Patel es el nuevo director del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
SEGURIDAD

FBI promete justicia tras ataque a vehículo de un agente del DHS en Chicago
El exdirector del FBI, James Comey.
JUSTICIA

Exjefe del FBI James Comey se declara no culpable de varios cargos federales

"SE BUSCA: Pam Bondi — RECOMPENSA: $45,000 — VIVA O MUERTA (Preferiblemente muerta)".

En la misma publicación, el sospechoso añadió la frase: "Tos, tos. Si no nos atienden, ¿entonces qué?", lo que provocó que otro usuario en Detroit alertara a las autoridades.

Investigación federal

El aviso desencadenó una investigación interestatal que llevó a los agentes del FBI a rastrear la cuenta “@liminalvoidslip” a través de registros digitales de TikTok, Google y Comcast. Los investigadores vincularon la cuenta con Avalos, quien fue localizado y detenido el jueves pasado en su apartamento en St. Paul.

La declaración jurada señala que el hombre, nacido en 1995, tiene antecedentes de acoso, violencia doméstica y agresiones graves en los estados de Minnesota y Florida. Entre sus antecedentes figura una condena en 2022 por acoso grave en el condado de Dakota, Minnesota, y otra en 2016 por agresión doméstica de tercer grado en el condado de Polk, Florida.

En otro caso del mismo año, Avalos fue acusado de estrangulamiento en un episodio de violencia doméstica, aunque el cargo fue posteriormente reducido a un delito menor.

Perfil anarquista

Los agentes federales señalaron que el perfil del sospechoso en TikTok incluía símbolos anarquistas y enlaces a textos antigubernamentales. Entre ellos figuraba un acceso directo a un documento titulado “Un libro de preguntas frecuentes sobre anarquistas”, según los registros judiciales.

El FBI considera que la publicación no fue una broma ni una expresión política exagerada, sino una comunicación deliberada e interestatal de violencia, lo que constituye un delito federal.

Las autoridades continúan evaluando si el acusado actuó solo o si existía alguna red de apoyo detrás del mensaje de amenaza.

Avalos permanece bajo custodia federal mientras se determina si enfrentará cargos formales por amenazas y comunicación de violencia interestatal, que podrían implicar penas de prisión federal de varios años.

FUENTE: Con información de Fox News

Temas
Te puede interesar

El FBI arresta a Terry Rozier, base del Miami Heat, por presunta implicación en apuestas deportivas ilegales

Detienen en EEUU a palestino que habría participado en ataques a Israel el 7 de octubre de 2023

Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al abordar su avión para partir tras su visita a Vietnam en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói el 27 de mayo de 2025.
FRANCIA

Comienza el juicio por "ciberacoso" a la esposa de Emmanuel Macron

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
EEUU/ CIERRE

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Te puede interesar

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.
TEMPORADA DE HURACANES

El huracán Melissa llega a Jamaica en categoría 5 y pone a Cuba en alerta máxima
Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

El alcalde Steven Meiner junto a los miembros de la Comisión de Miami Beach y la administración de la ciudad. 
TUS IMPUESTOS

Propuesta de reembolso de $11 millones en Miami Beach a propietarios desata cuestionamiento de comisionado

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi junto al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a bordo del buque de guerra USS George Washington en la base naval de Yokosuka. 
GIRA POR ASIA

Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028