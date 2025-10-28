Arrestan a hombre que ofreció recompensa por Pam Bondi en TikTok: "Viva o muerta (preferiblemente muerta)

WASHINGTON.- Un hombre con un largo historial delictivo fue arrestado por el FBI en Minnesota, acusado de promover en redes sociales un presunto plan de “asesinato a sueldo” contra la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi .

De acuerdo con una declaración juradaa la que tuvo acceso Fox News, Tyler Maxon Avalos, residente de St. Paul, publicó en TikTok una imagen de Bondi con un punto rojo de mira telescópica sobre su frente y el mensaje:

"SE BUSCA: Pam Bondi — RECOMPENSA: $45,000 — VIVA O MUERTA (Preferiblemente muerta)".

En la misma publicación, el sospechoso añadió la frase: "Tos, tos. Si no nos atienden, ¿entonces qué?", lo que provocó que otro usuario en Detroit alertara a las autoridades.

Investigación federal

El aviso desencadenó una investigación interestatal que llevó a los agentes del FBI a rastrear la cuenta “@liminalvoidslip” a través de registros digitales de TikTok, Google y Comcast. Los investigadores vincularon la cuenta con Avalos, quien fue localizado y detenido el jueves pasado en su apartamento en St. Paul.

La declaración jurada señala que el hombre, nacido en 1995, tiene antecedentes de acoso, violencia doméstica y agresiones graves en los estados de Minnesota y Florida. Entre sus antecedentes figura una condena en 2022 por acoso grave en el condado de Dakota, Minnesota, y otra en 2016 por agresión doméstica de tercer grado en el condado de Polk, Florida.

En otro caso del mismo año, Avalos fue acusado de estrangulamiento en un episodio de violencia doméstica, aunque el cargo fue posteriormente reducido a un delito menor.

Perfil anarquista

Los agentes federales señalaron que el perfil del sospechoso en TikTok incluía símbolos anarquistas y enlaces a textos antigubernamentales. Entre ellos figuraba un acceso directo a un documento titulado “Un libro de preguntas frecuentes sobre anarquistas”, según los registros judiciales.

El FBI considera que la publicación no fue una broma ni una expresión política exagerada, sino una comunicación deliberada e interestatal de violencia, lo que constituye un delito federal.

Las autoridades continúan evaluando si el acusado actuó solo o si existía alguna red de apoyo detrás del mensaje de amenaza.

Avalos permanece bajo custodia federal mientras se determina si enfrentará cargos formales por amenazas y comunicación de violencia interestatal, que podrían implicar penas de prisión federal de varios años.

FUENTE: Con información de Fox News