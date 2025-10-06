lunes 6  de  octubre 2025
FBI promete justicia tras ataque a vehículo de un agente del DHS en Chicago

Los sospechosos, identificados como Marimar Martínez y Anthony Santos, son acusados de agredir a agentes federales con un arma mortal o peligrosa

Kash Patel es el nuevo director del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, aseguró que "habrá justicia" luego de que dos sospechosos embistieran el vehículo de un agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Chicago, en medio de la creciente ola de disturbios en varias ciudades de Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Marimar Martínez y Anthony Ian Santos Ruiz, a quienes el DHS calificó de "terroristas domésticos". Según el comunicado oficial, ambos emboscaron a agentes federales el sábado.

Xavier Jordán Mendoza.
FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana
Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami.
FBI y Policía de Miami investigan amenazas del canal castrista 'Guerrero cubano': "Vamos a llegar al fondo"

Martínez portaba un arma semiautomática y, de acuerdo con el DHS, tenía antecedentes por revelar información personal de funcionarios federales. La mujer recibió fuego defensivo por parte de la Patrulla Fronteriza (CBP) y, tras ser atendida en un hospital, fue puesta bajo custodia del FBI. Por su parte, Santos Ruiz, conductor de otro vehículo implicado en el ataque, fue detenido por la policía.

En una declaración difundida el domingo en redes sociales, Patel confirmó que los dos sospechosos han sido acusados de agredir a agentes federales con un arma mortal o peligrosa. "Quien ataque a nuestras fuerzas del orden debe saber que este FBI lo encontrará y lo llevará ante la justicia", advirtió el director del buró.

Cargos federales

Fuentes del FBI señalaron a Fox News que los casos se están tratando como agresiones a agentes federales (AFO). Ambos acusados enfrentan cargos bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 111(a) y (b), que tipifica como delito federal agredir, resistir o impedir la labor de un oficial federal en funciones oficiales.

El DHS también informó que la escena del ataque en Chicago "se volvió cada vez más violenta", cuando más individuos catalogados como "terroristas domésticos" comenzaron a lanzar humo, gas, piedras y botellas contra los agentes. En medio de los disturbios, otro sospechoso fue arrestado tras agredir a oficiales de la CBP.

El comunicado agregó que, tras la negativa del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, a permitir el despliegue de la policía local para asegurar la zona, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó el envío de equipos de operaciones especiales con el objetivo de restablecer el orden público.

Ola de ataques

Este incidente no fue aislado. El viernes, en el área metropolitana de Chicago, otros dos sospechosos fueron arrestados en hechos similares. Las autoridades identificaron a Miguel Escareno De Loera y Widman Osberto López Funes, quienes fueron acusados de portar armas en sus vehículos y de intentar embestir deliberadamente a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Con estos nuevos arrestos, las autoridades federales refuerzan el mensaje de que no habrá tolerancia frente a los ataques contra las fuerzas del orden, en un contexto de protestas y violencia creciente en diversas ciudades del país.

FUENTE: Con información de Fox News

