Arrestan a hombre por quemar la bandera de EEUU para "protestar" contra la orden de Trump

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024.

WASHINGTON — Un manifestante fue arrestado cerca de la Casa Blanca después de prender fuego una bandera estadounidense para protestar contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra este tipo de actos, informó la policía el martes.

El arresto ocurrió el lunes por la noche, pocas horas después de que Trump firmara una orden instruyendo al Departamento de Justicia a emprender acciones legales contra quienes queman banderas, a pesar de los fallos de la Corte Suprema que dicen que quemar banderas de Estados Unidos está protegido constitucionalmente.

"El fiscal general priorizará la aplicación, en la máxima medida posible, de las leyes penales y civiles de nuestra Nación contra los actos de profanación de la bandera estadounidense que violen las leyes aplicables", apuntó Trump en un mandato dirigido directamente a la fiscal general, Pam Bondi.

Para Trump, la bandera "es el símbolo más sagrado y preciado de Estados Unidos y de la libertad, la identidad y la fuerza estadounidenses". "Durante casi dos siglos y medio, miles de patriotas estadounidenses han luchado, derramado sangre y muerto para que la bandera estadounidense ondee con orgullo", recordó.

"La bandera estadounidense es un símbolo especial en nuestra vida nacional que debe unir y representar a todos los estadounidenses de todos los orígenes y condiciones sociales", argumentado, por lo que "profanarla es particularmente ofensivo y provocador".

"Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación: la expresión más clara de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos podría incitar a la violencia y disturbios", afirmó el mandatario.

En desafío a la orden

"Estoy quemando esta bandera como protesta contra ese presidente fascista ilegal que está en esa casa", gritó el hombre a través de un altavoz en el Parque Lafayette, adyacente a la Casa Blanca, según un video compartido en redes sociales y medios locales.

"Luché por cada uno de sus derechos a expresarse", dijo el hombre, que asegura ser un veterano de guerra con 20 años de experiencia.

"Es nuestro derecho (amparado por) la Primera Enmienda quemar esta bandera, sin importar lo que diga el presidente", agregó.

Luego prendió fuego a la bandera, que aparentemente había sido rociada con un producto inflamable.

Agentes del Servicio Secreto apagaron el fuego con un extintor, antes de detener al hombre.

La Policía de Parques confirmó que había realizado un arresto, citando regulaciones que prohíben encender fuegos sin permiso en parques públicos como Lafayette.

La Corte Suprema determinó en un fallo histórico de 1989 que quemar banderas de Estados Unidos está protegido por las libertades inscriptas en la Primera Enmienda, y anuló las prohibiciones contra la profanación de la bandera de barras y estrellas.

"Perturbación del orden público"

La quema de la bandera en sí misma no está tipificada como delito, pero podría encajar en otros tipos penales como "perturbación del orden público" o incumplimiento de la normativa medioambiental. La Fiscalía tendrá un duro trabajo por delante, ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara la quema de la bandera como una expresión política protegida por la Primera Enmienda a través de un fallo de 1989.

El propio Trump defendió este lunes en rueda de prensa desde el Despacho Oval la orden ejecutiva porque "están quemando banderas por todo el país". "Queman la bandera estadounidense por todo el mundo, como ya saben, por una decisión judicial muy triste, por 5 a 4 (votos). Lo llamaron libertad de expresión", se lamentó.

"Quemas una bandera, un año de cárcel", advirtió Trump en rueda de prensa desde el Despacho Oval.

Las encuestas respaldan a Trump; el 59 por ciento de los estadounidenses consideran que "jamás" debería ser aceptable quemar una bandera estadounidense durante una manifestación.

