Trump afirma que el flujo de drogas por vía marítima se redujo en 94%; el próximo paso es atacar por tierra

WASHINGTON — El presidente Donald Trump insistió en que Washington iniciará próximamente ataques terrestres contra grupos narcotraficantes en América Latina y argumentó que su Administración "sabe todo sobre ellos", en medio de las condenas de los gobiernos que apoyan al régimen chavista de Nicolás Maduro a su campaña de bombardeos contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

"Hemos adoptado una postura muy dura, y a la gente le gusta", afirmó durante un acto en la sede del Departamento de Estado estadounidense. "El flujo de drogas hacia nuestro país por vía marítima ha caído un 94 por ciento. Estoy intentando hallar de dónde viene el otro seis por ciento, porque tienen que ser las personas más valientes", sostuvo.

Lucha contra el narcotráfico Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

Así, ha subrayado que la siguiente etapa de estas operaciones incluirá ataques por tierra. "Empezaremos a hacer lo mismo por tierra, ya que conocemos cada ruta, cada edificio y dónde viven (los sospechosos). Lo sabemos todo sobre ellos", recalcó el inquilino de la Casa Blanca.

Trump destacó además que "300.000 personas" murieron el año pasado en Estados Unidos a causa del consumo de drogas. "Es como una guerra, una guerra terrible. No voy a dejar que esto siga pasando", sentenció, a pesar de las críticas contra su Administración por estos bombardeos contra embarcaciones en aguas internacionales, que dejan ya más de 80 muertos.

El propio presidente estadounidense aseguró esta semana estar "eliminando a esos hijos de puta", en alusión a los supuestos narcotraficantes, mientras que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que los ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental "apenas han comenzado".

FUENTE: Con información de Europa Press