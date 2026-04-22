miércoles 22  de  abril 2026
ESPACIO

La NASA presenta su nuevo telescopio espacial Roman, que elaborará un "atlas del universo"

El Roman fue desarrollado por la NASA durante más de una década con un coste superior a los $4.000 millones

Periodistas fotografían el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman durante su presentación al público en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, el 21 de abril de 2026.

Periodistas fotografían el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman durante su presentación al público en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, el 21 de abril de 2026.

SAUL LOEB / AFP

FLORIDA.- La NASA presentó su nuevo telescopio espacial Roman, diseñado para explorar amplias zonas del universo en busca de exoplanetas, pero también de respuestas a los grandes misterios físicos que plantean la materia y la energía oscuras.

Este telescopio de última generación "ofrecerá a la Tierra un nuevo atlas del universo", se congratuló el martes el director de la NASA, Jared Isaacman, desde el centro Goddard de la agencia espacial estadounidense en Maryland, en el este del país, donde se completó su montaje.

Lee además
La misión lunar tripulada Artemis II despegó del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril de 2026.
ESPACIO

Astronautas inician histórica misión lunar de la NASA Artemis II
Esta fotografía, distribuida por la NASA el 7 de abril de 2026, muestra la nave espacial Orion (izquierda) y la Luna (derecha) el 6 de abril de 2026. Tras completar su sobrevuelo lunar, batiendo el récord de distancia desde la Tierra, la tripulación de Artemis II se dirige a casa, con un amerizaje previsto en el Pacífico, frente a la costa de California, a última hora del 10 de abril.
MISIÓN ESPACIAL

La NASA publica una foto de "puesta de la Tierra" antes del retorno de Artemis

El aparato plateado, de más de 12 metros de altura, será trasladado ahora a Florida para su lanzamiento al espacio a principios de septiembre a bordo de un cohete de SpaceX.

Desarrollado durante más de una década con un coste superior a los 4.000 millones de dólares, recibe su nombre en honor a una de las mayores astrónomas estadounidenses, Nancy Grace Roman, apodada la "madre del Hubble", en referencia a otro telescopio emblemático de la NASA.

Más de 35 años después de la puesta en servicio de este último, que nos reveló, entre otras cosas, que nuestro universo se expande más rápido de lo que pensábamos, el Roman Space Telescope se encargará de responder a las preguntas que aún quedan sin resolver.

Con su amplio campo de visión, más de 100 veces superior al de Hubble, barrerá vastas zonas del cielo desde un punto de vista privilegiado, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

"Nos enviará 11 terabytes de datos al día, lo que significa que solo durante el primer año nos habrá proporcionado más datos que los que el telescopio Hubble habrá recopilado a lo largo de toda su vida", afirma a AFP Mark Melton, ingeniero de sistemas de Roman.

Gracias a este objetivo gran angular, la NASA espera "descubrir decenas de miles de nuevos planetas" o incluso "miles de supernovas", explica Nicky Fox, responsable de las actividades científicas de la agencia.

Pero Roman también pretende estudiar lo invisible: la materia y la energía oscuras, cuyo origen se desconoce, pero que se cree que representan el 95% de nuestro universo.

"Si Roman gana algún día el Premio Nobel, probablemente será por algo en lo que ni siquiera hemos pensado todavía", sonríe Mark Melton.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

La NASA comparte las canciones que escucha la misión Artemis II

EEUU e Irán podrían tener nuevas discusiones en los próximos días

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.
FÚTBOL

Abogados en Miami consideran a Messi "cómplice" de AFA en millonaria demanda

Te puede interesar

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU
La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
JUSTICIA

Exconcejala de Hialeah condenada a tres años de libertad condicional

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Se inicia con retraso juicio por fraude milmillonario en PDVSA en medio de arreglos de reforma judicial

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Los dictadores cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana.
DICTADURA

Raúl Castro pide a las tropas militares "actuar con firmeza" ante cualquier amenaza del enemigo