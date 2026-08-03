martes 4  de  agosto 2026
Altas temperaturas

Aumentan los incendios en el noroeste de EEUU: Oregón rompe récord de área quemada

Oregón contabiliza más de 1.300 incendios en lo que va de año, cuando aún faltan tres meses de la temporada. Es el estado con más fuegos activos

Tres miembros del Departamento de Bomberos de Spokane están sentados en el bordillo frente a viviendas calcinadas en el barrio de Balboa, en Spokane (Washington), el 2 de agosto de 2026

Tres miembros del Departamento de Bomberos de Spokane están sentados en el bordillo frente a viviendas calcinadas en el barrio de Balboa, en Spokane (Washington), el 2 de agosto de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- Los fuegos que afectan el noroeste de Estados Unidos se intensificaron este lunes, dejando un récord en el estado de Oregón, que registró la peor temporada de incendios forestales de su historia, con cerca de 809.000 hectáreas quemadas en su territorio.

Oregón contabiliza más de 1.300 incendios en lo que va de año, cuando aún faltan tres meses de la temporada de incendios, y este lunes es el estado con más fuegos activos en el país (20).

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El Departamento Forestal de Oregón anunció que se superó el récord de terreno quemado establecido en 2024 con alrededor de 769.000 hectáreas quemadas.

Oregón enfrenta condiciones de incendio extremadamente peligrosas, pues este fin de semana se registraron en gran parte del estado ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con altas temperaturas y una baja humedad que avivaron la actividad de las llamas.

Al menos tres nuevos incendios se declararon durante el fin de semana, lo que provocó órdenes de evacuación en partes del sur y centro de Oregón. Más de 20 viviendas quedaron destruidas, de acuerdo con la última información facilitada por el Departamento de Gestión de Emergencias estatal.

Incendios en Washington

A pesar del récord, los ojos del país están puestos en el estado de Washington, el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y que obligaron a la evacuación de más de 65.000 personas, en tanto que 700 viviendas resultaron arrasadas en la ciudad de Spokane, la segunda más grande del estado.

Los incendios en Washington obligaron al gobernador, el demócrata Bob Ferguson, declarar el estado de emergencia el pasado sábado.

Hasta el momento no se han registrado muertos o heridos, aunque las autoridades aseguran que no han alcanzado algunas zonas arrasadas por tres incendios de gran tamaño, todos ellos fuera de control.

El estado de Washington celebra sus elecciones primarias este martes, por lo que las autoridades electorales enfrentan otro reto para facilitar la participación a las personas evacuadas.

FUENTE: Con información de EFE

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