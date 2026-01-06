martes 6  de  enero 2026
INVESTIGACIÓN

Autor de tiroteo en la Universidad de Brown grabó un video tras el ataque admitiendo el crimen

El Departamento de Justicia dijo que, en un registro del trastero en el que se suicidó Claudio Neves, encontraron un vídeo en el que admitía los asesinatos

Claudio Neves Valente, un portugués de 48 años, es el responsable del ataque criminal en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y 9 heridos.

Claudio Neves Valente, un portugués de 48 años, es el responsable del ataque criminal en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y 9 heridos.

Policía Rhode Island
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — El responsable del tiroteo masivo en la Universidad de Brown y del asesinato de un profesor del MIT admitió los crímenes en un vídeo grabado tras la matanza, informaron las autoridades el martes.

El portugués Claudio Neves Valente mató a dos personas e hirió a otras nueve en la universidad de la Ivy League antes de asesinar, dos días después, a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a quien conocía por haber compartido aula en Portugal.

Lee además
Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025.
INVESTIGACIÓN

Identifican a sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown, según medios
Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
Migración

EEUU suspende programa de lotería de "green cards" tras el ataque en Universidad de Brown

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que, en un registro del trastero en el que se suicidó Neves, encontraron un vídeo en el que admitía los asesinatos.

"Me gusta especialmente la mierda de Trump, que me haya llamado animal, lo cual es cierto. Soy un animal y él también, pero, eh, no siento amor ni odio hacia Estados Unidos", dijo en el video según una traducción oficial del portugués.

Durante los días que duró la búsqueda de Neves tras los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: "Esperemos que atrapen a este animal".

Neves llevó a cabo el tiroteo en la universidad el 13 de diciembre. Dos días después fue a casa de Nuno Loureiro, profesor del MIT, y lo asesinó.

"Neves Valente admitió que llevaba mucho tiempo planeando el tiroteo en la Universidad de Brown", afirmó el Departamento de Justicia.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Policía afirma que la "desinformación" complicó investigación de tiroteo en Universidad de Brown

María Corina Machado asegura que Delcy Rodríguez es "todavía más despiadada" que Maduro

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Seguridad nacional

La Casa Blanca confirma que estudia varias "opciones" para anexionar Groenlandia ¿Qué vías?

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

María Corina Machado en entrevista exclusiva en Fox News. video
ENTREVISTA

María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible"

Ron DeSantis busca presentar cargos contra el dictador Maduro. 
OTRO CARGO

DeSantis explora acciones legales en Florida contra Maduro

Fotografías ofrecidas por el régimen de Cuba. Militares fallecidos durante el operativo de captura del dictador venezolano, Nicolas Maduro.
NEXOS

55 la cifra de militares cubanos y venezolanos muertos en captura de Maduro

Te puede interesar

Delcy Rodríguez sostiene un documento mientras habla durante una reunión con representantes diplomáticos acreditados en Caracas el 29 de septiembre de 2025.
DICTADURA

Régimen arrecia represión bajo liderazgo de Delcy Rodríguez, a pesar de "acuerdo" con EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La venta de viviendas sigue su tendencia descendente y ya suma más de tres años.
VIVIENDAS

Tras cuatro años de hermético silencio, ahora Powell dice que la vivienda será un problema en EEUU

El congresista por California Doug LaMalfa falleció de manera súbita.
EEUU

Muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la Cámara de Representantes

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez estaría cerrando centro de torturas en Caracas, sugiere Trump

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
NARCOTERRORISMO

Quién es quién en el caso Maduro: el juez, los fiscales y la estrategia de la defensa