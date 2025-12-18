jueves 18  de  diciembre 2025
Identifican a sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown, según medios

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50.000 dólares "por cualquier información que conduzca a la identificación, detención y condena del autor"

Agentes de la ley escoltan a estudiantes cerca del edificio de ingeniería Barus & Holley en el campus de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, el 13 de diciembre de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Autoridades estadounidenses identificaron a un sospechoso en la investigación por el tiroteo el sábado pasado en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos, informaron el jueves medios estadounidenses.

"Los investigadores creen que han identificado a un sospechoso en el tiroteo de la Universidad de Brown, según dos funcionarios policiales familiarizados con el caso", informó CNN.

CBS News reportó una información similar.

El tiroteo ocurrió el sábado en un edificio donde se estaban realizando exámenes en el campus de la prestigiosa universidad en Providence, estado de Rhode Island.

Los dos estudiantes asesinados fueron identificados como Ella Cook, vicepresidenta de la asociación republicana de Brown, y Mukhammad Aziz Umurzokov, originario de Uzbekistán, que esperaba convertirse en neurocirujano

Recompensa

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50.000 dólares "por cualquier información que conduzca a la identificación, detención y condena del autor" de los asesinatos, considerado "armado y peligroso".

El tirador abrió fuego en el edificio de ingeniería y física de Brown, donde se realizaban exámenes, y mató a los estudiantes Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov. Los nombres de los nueve heridos no han sido divulgados.

Un hombre fue detenido y luego puesto en libertad por falta de elementos que lo incriminaran.

Este episodio de violencia es el más reciente de una larga serie de ataques en centros de estudio en Estados Unidos.

Armas de fuego en EEUU

Con más armas de fuego en circulación que número de habitantes, Estados Unidos presenta la tasa de mortalidad por armas más alta de todos los países desarrollados.

Muchos estadounidenses siguen muy apegados al derecho de portar armas, garantizado por la Constitución.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, murieron por arma de fuego en Estados Unidos, según la ONG Gun Violence Archive.

FUENTE: Con información de AFP/DLA

