Policía afirma que la "desinformación" complicó investigación de tiroteo en Universidad de Brown

Claudio Neves Valente, un portugués de 48 años, es el responsable del ataque criminal en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y 9 heridos.

WASHINGTON — Oficiales del estado de Rhode Island en Estados Unidos denunciaron que la desinformación complicó la búsqueda del responsable del tiroteo en el que murieron dos estudiantes y nueve más resultaron heridos en la Universidad de Brown.

Claudio Neves Valente, un portugués de 48 años que asistió a la institución de la Ivy League décadas atrás, fue identificado como el sospechoso. Fue encontrado muerto por una herida de bala autoinflingida en una bodega en el estado de New Hampshire. Las autoridades dijeron que actuó solo.

EEUU La policía busca a una segunda persona de interés tras tiroteo en la Universidad de Brown

Pero durante la semana, cuentas anónimas en X hicieron publicaciones en las que aseguraban que el supuesto responsable era un estudiante palestino, una narrativa que se intensificó cuando se eliminaron las páginas web de la universidad en las que aparecía su nombre.

"Las investigaciones criminales se basan en evidencia, no en especulaciones ni en comentarios en internet", dijo el coronel Darnell Weaver, superintendente de la policía estatal de Rhode Island, en la rueda de prensa el jueves por la noche en la que se dio a conocer la identidad de Neves Valente.

"El aluvión interminable de información falsa, desinformación, rumores, filtraciones y contenido engañoso para clics no ayudó en esta investigación. Distracciones y críticas infundadas no respaldan este trabajo. Complican y amenazan con entorpecer la justicia que buscamos", añadió.

Las acusaciones contra el estudiante Mustapha Kharbouch empezaron cuando una cuenta anónima en X publicó el lunes sus fotos y videos vistiendo el pañuelo palestino, llamado kufiya, junto a imágenes del sospechoso difundidas por la policía.

En cuestión de horas, el correo y la foto de Kharbouch se difundieron en redes sociales, provocando amenazas de muerte y deportación en su contra.

Previo a la identificación de Neves Valente, un miembro de una agencia local de la ley involucrado en la investigación dijo que Kharbouch nunca fue incluido en las pesquisas.

"Actividad perjudicial"

Luego de que se publicara en medios el nombre de un veterano que había sido detenido y luego liberado, las redes sociales se llenaron con su imagen, así como de fotos de otra persona con el mismo nombre.

Las autoridades intentaron aquietar el ruido a medida que avanzaba la investigación. Advirtieron que la intervención con inteligencia artificial de las imágenes que estaban difundiendo podría provocar más acusaciones erróneas.

Una declaración de la Universidad de Brown condenaba la "actividad perjudicial" de publicar datos privados en línea (que se conoce como doxxing en inglés). Un vocero confirmó a la AFP que el pronunciamiento era sobre Kharbouch.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, dijo el mismo día que "si ese nombre significara algo para la investigación, lo estaríamos buscando".

Pero las acusaciones continuaron.

Christina Paxson, presidenta de la Universidad de Brown, dijo que el ataque y sus consecuencias fueron "devastadores" para quienes fueron "objeto de rumores y acusaciones en internet".

"Espero que este desarrollo signifique el fin de esta actividad verdaderamente preocupante", afirmó tras conocerse la identidad de Neves Valente.

FUENTE: Con informaciòn de AFP