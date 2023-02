 Avistan segundo globo espía chino y crecen las tensiones

"Estamos viendo informes de un globo que transita por América Latina. Ahora evaluamos que es otro globo de vigilancia chino", dijo el portavoz del Departamento de Defensa, Pat Ryder, en un comunicado, que no especifica su localización exacta.

El hallazgo de este segundo globo tiene lugar un día después de que el Departamento de Defensa estadounidense notificase que había localizado un supuesto globo espía de China sobre su espacio aéreo continental.

Avistamiento en EEUU

El globo chino que se desplazó sobre Estados Unidos este jueves y fue detectado primero sobre Montana ha creado un gran revuelo entre los residentes que primero se preguntaban qué era y ahora se preguntan qué significa su llegada en medio de un coro de alarmas emitidas por los funcionarios electos de la región.

El globo provocó tensiones diplomáticas mientras continuaba moviéndose sobre el centro de Estados Unidos el viernes a 60.000 pies (18.000 metros) de altura. El secretario de Estado Antony Blinken canceló abruptamente un viaje a China.

El general de brigada Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, emitió una breve declaración al respecto, en la que dijo que el gobierno sigue rastreando el globo.

Señaló que “actualmente viaja a una altitud muy superior a la del tráfico aéreo comercial y no representa una amenaza militar o civil a las personas en tierra”.

Dijo también que se ha registrado actividad similar en los últimos años. Añadió que Estados Unidos tomó las medidas necesarias para garantizar que no recabe información delicada.

El funcionario de Defensa señaló que Estados Unidos “se puso en comunicación” con autoridades de China mediante distintos canales para expresar la gravedad del asunto.

El anuncio del Pentágono se produce días antes de que el secretario de Estado Antony Blinken realice un viaje programado a China. De momento se desconoce si la situación afectará sus planes, los cuales no han sido anunciados formalmente por el Departamento de Estado.

Estados Unidos está expandiendo su presencia militar en Asia y tomando otras medidas con el fin de contrarrestar a Beijing y garantizar a sus aliados en la región Indo-Pacífico que Washington estará con ellos ante las amenazas de China y Corea del Norte.

El funcionario de Defensa señaló que Estados Unidos preparó aviones de combate, incluidos F-22, para derribar el globo en caso que lo ordenara la Casa Blanca. El Pentágono optó por no hacerlo, destacando que incluso si el dispositivo se encontraba sobre una zona escasamente poblada de Montana, su tamaño habría creado un campo de escombros lo suficientemente grande para poner en riesgo a la población.

El funcionario no especificó el tamaño del globo, pero indicó que era lo suficientemente grande para que los pilotos comerciales pudieran verlo a pesar de que vuela a gran altitud. El miércoles se suspendió temporalmente todo el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Logan, de Billings, Montana, mientras el ejército presentaba opciones a la Casa Blanca. El diario Billings Gazette publicó una fotografía de un enorme globo blanco sobrevolando la zona, pero el Pentágono no confirmó si se trataba del globo espía.

El funcionario dijo que lo preocupante del incidente es la altitud a la que vuela el globo y la cantidad de tiempo que permaneció sobre una locación, pero no abundó en detalles.

NBC News fue el primer medio en informar sobre el globo espía.

China aseguró una "investigación civil"

hina aseguró el viernes que un globo que Estados Unidos sospecha que realizaba tareas de espionaje era una “aeronave” civil utilizada con fines de investigación, principalmente meteorológica, y que “se desvió mucho de su rumbo previsto” debido a los vientos. El hallazgo elevó el ya alto nivel de tensión entre Beijing y Washington.

Más temprano China dijo que estaba investigando informes de que un globo espía suyo ha estado sobrevolando sitios reservados, un descubrimiento que ha elevado el ya alto nivel de tensión entre Pekín y Washington.

La vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, dijo que China “no tiene la menor intención de violar el territorio y espacio aéreo de ningún país soberano” y exhortó a la calma mientras se investigan los hechos.

Los informes salieron a la luz en momentos que el secretario de Estado, Antony Blinken, prevé realizar su primer viaje a Beijing este fin de semana. No ha habido anuncio formal de la visita y en principio no estaba claro si el descubrimiento del globo afectaría sus planes de viaje. Mao dijo que no tenía información al respecto.

Blinken sería el funcionario de mayor jerarquía del gobierno del presidente Joe Biden que visita China. Su misión sería mitigar un fuerte deterioro de las relaciones bilaterales, con disputas comerciales y una posición cada vez más agresiva de Beijing hacia Taiwán y el Mar del Sur de la China.

Un alto funcionario de Defensa dijo a los reporteros en el Pentágono que Estados Unidos tiene “mucha seguridad” de que se trata de un globo chino a gran altitud y que estaba sobrevolando lugares sensibles para recopilar información. Uno de los sitios donde se avistó fue en Montana, que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares del país, en la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para tratar información sensible.

El Pentágono decidió no derribarlo por temor a las heridas que pudiera causar a la gente en tierra. El oficial de defensa dijo que se ha determinado que el globo es de valor “limitado” en cuanto a proporcionar información que no se pudiera obtener por medio de satélites espía y otras tecnologías.

No estaba claro qué sucederá con el globo si no se lo derriba.

Mao dijo que China trata de comprender la situación y espera que “las dos partes puedan manejar esto juntos con serenidad y cuidado”.

“China es un país responsable y siempre ha acatado de forma estricta las leyes internacionales, y China no tiene ninguna intención de violar el territorio y el espacio aéreo de ningún país soberano”, apuntó.

FUENTE: Con información de AFP/AP/Europa Press