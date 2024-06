Bajo grandes presiones de donantes, ¿se retira Biden de la campaña?

ELECCIONES 2024 The New York Times pide a Biden que abandone la carrera por su reelección

"No tuve una gran noche, pero Trump tampoco", admitió el mandatario en uno de los mítines del sábado en Nueva York y Nueva Jersey, donde estuvo acompañado de su esposa, Jill Biden, quien lo defendió ferozmente frente a los llamados para que dé un paso al costado.

Y es que el enfrentamiento del presidente el jueves por la noche con el expresidente Trump debía ser una oportunidad para que Biden, disipara las dudas sobre su avanzada edad y su aptitud para el cargo, y para retratar públicamente a su rival como una "amenaza existencial" para la democracia estadounidense, el argumento de campaña empleado por los demócratas en un intento de levantar la imagen y la baja popularidad del candidato demócrata.

Pero su discurso fue vacilante. En varias ocasiones se trabó y pareció perder el hilo de sus ideas. Como consecuencia algunos demócratas se plantean entre bastidores si él debería seguir siendo el candidato del partido, que tiene hasta agosto para decidir. En la pantalla se vio a Biden mirando fijamente, con la boca abierta, mientras Trump hablaba.

No hay evidencia de que Biden esté dispuesto a poner fin a su campaña. Y para los demócratas sería casi imposible reemplazarlo a menos que él elija desistir, algo que parece poco probable.

Biden promete

"Joe no es sólo la persona adecuada para el cargo; es la única persona para el cargo", aseguró el mandatario en un intento de convencer a los donantes.

"Entiendo la preocupación después del debate", dijo el mandatario en un mítin de Nueva Jersey junto al gobernador demócrata del estado, Phil Murphy.

"Lo entiendo. No tuve una gran noche, pero voy a luchar más duro", prometió.

Muchos comentaristas políticos pidieron que Biden dimitiera tras ese evento, incluido el consejo editorial del New York Times, el periódico más influyente de Estados Unidos. Mientras tanto, el consejo editorial del Washington Post lo instó a hacer un examen de conciencia durante el fin de semana después de que su "calamitosa" actuación en el debate planteara "dudas legítimas sobre si está preparado para otros cuatro años en el trabajo más duro del mundo".

El mandatario demócrata aún tiene que disipar los temores suscitados por el debate, que se ha filtrado en la conciencia pública con videos cortos y memes difundidos en internet, y la presión pública para que abandone la contienda.

El respaldo no parece ser unanime

Ningún demócrata electo de alto rango se ha sumado todavía al llamado, y los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton le reiteraron públicamente su respaldo el viernes.

Hasta ahora, los principales líderes del partido han ofrecido apoyo público a Biden, incluso en tuits publicados por los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton. Altos demócratas del Congreso, incluidos los representantes Hakeem Jeffries de Nueva York, Jim Clyburn de Carolina del Sur y Nancy Pelosi de California, han expresado en privado su preocupación sobre su viabilidad, dijeron dos fuentes informadas de esas discusiones, incluso cuando todos respaldan públicamente al presidente.

Pero no ocurre lo mismo con los donantes de alto perfil de Hollywood, de acuerdo con Fox News, que dijeron que no darán más dinero al Partido Demócrata si el presidente Biden no pone fin a su candidatura a la reelección, informó Variety.

El artículo del viernes citó a varios expertos de Hollywood que señalaron que, tras la actuación de Biden en el debate la noche del jueves, los principales donantes liberales se han desilusionado con el expresidente y quieren a alguien más en la cima de la lista.

"Es realmente difícil ver cómo seguimos apoyándolo. Necesita profundizar sobre si puede, en conciencia, ser nuestro nominado", dijo al medio Hannah Linkenhoker, asesora de varios de estos donantes, reseñó Fox News.

Donantes demócratas de Nueva York, el sur de California y Silicon Valley expresaron en privado su profunda preocupación sobre la viabilidad de la campaña de Biden tras su desempeño en el debate.

Jennifer O'Malley Dillon, presidenta de la campaña de Biden, dijo en un memorando público el sábado que las encuestas internas posteriores al debate mostraron que "las opiniones de los votantes no cambiaron". E incluso aseguró que hubo un aumento del apoyo, con 27 millones de dólares recaudados el viernes por la noche.

Pero algunos donantes señalaron que iban a suspender sus donaciones personales. Dijeron que los ingresos de la recaudación de fondos de Biden el fin de semana seguramente serían elevados porque los boletos se vendieron y se pagaron antes del debate.

En una serie de cadenas de mensajes de texto y conversaciones privadas, examinaron la lista corta de posibles sustitutos, un grupo que incluye a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el gobernador de California, Gavin Newsom, y la vicepresidenta Kamala Harris.

FUENTE: Con información de AFP/AP/FOX NEWS