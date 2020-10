Beethoven y la síncopa

Ya sentado en mi sofá con los audífonos puestos comienzo mi viaje andando por el tiempo, un mundo que nunca conocí y del cual sólo encuentro referencias por lo que se ha escrito, las pinturas de aquella época, la arquitectura y la música. A sólo treinta segundos de escucha, algo apresó mi atención, me sentí transgredido, noqueado por un ritmo que no entendía bien. De hecho, no lo esperaba de una obra escrita en el siglo dieciocho, mucho menos viniendo de este compositor europeo.

Una idea floreció en mi mente, una bandera ilustre ondeaba en ese sonido que se conectaba con mi conocimiento de música clásica y música proveniente de mis raíces latinas. Me silbaba algo muy seductor, bien conocido por mí, y a su vez muy poco esperado, pues no había conectado bien esta información.

Concluyendo el primer movimiento de la obra decidí volver a escucharla, pero esta vez con la partitura en mano. Necesitaba confirmar qué era aquello que estremeció mi escucha. Efectivamente, al leer la música escrita descubrí que fue la síncopa.

Para aquellos que no conocen qué es la síncopa, trataré de resumir brevemente su etimología. Se define como síncopa a la música que acentúa las partes débiles del compás, rompiendo así su regularidad rítmica, creando una sensación de desbalance en el ritmo; ejemplo claro de esto se observa en el son montuno, en donde el figurado del bajo es sincopado casi todo el tiempo, resaltando los tiempos débiles del compás.

La mano izquierda del pianista tiene asignada todas estas síncopas, asemejándose aún más a los rasgos de la música latina. Esto fue un descubrimiento impresionante y sorpresivo para mí, pues no había analizado a Beethoven con esta óptica.

Días después y motivado por este peculiar fenómeno musical, decidí buscar otras señales de estos momentos musicales, y para mi sorpresa encontré en Beethoven múltiples ejemplos en las sonatas para piano: la Sonata no. 3, la no. 4, la no. 5, la no. 7 y 8 respectivamente. La muy popular Sinfonía no. 5 muestra evidencias claras de estas síncopas. La Sinfonía no. 6 “Pastoral” presenta incluso complejidades rítmicas en la orquestación que bien parece estemos escuchando las polirritmias de los tambores batá presentes en la música afrocubana. No creo que Beethoven conociera la existencia de estos tambores de origen africano, ni tampoco estuvo expuesto a la síncopa de otros continentes. Entonces, me pregunto: ¿cómo es posible que este fenómeno apareciera en su música?

Después de escuchar y estudiar por varios días este asunto, llegué a la conclusión de que la síncopa es un componente que afecta el discurso rítmico musical que se puede apreciar mucho antes de Beethoven. De hecho, sus antecesores usaban la síncopa, pero de otros modos. Una de los más frecuentes son las suspensiones o retardaciones en las líneas melódicas, o en las voces internas, los cuales se perciben con una sutileza desemejante. Cabe destacar que en Beethoven las síncopas se aprecian de una manera más destacada, con más fuerza e intensidad, dándole una verdadera importancia al efecto musical que la misma produce.

En Latinoamérica, la síncopa es un elemento vital que integra el complejo sonoro de la música de popular de nuestras culturas, en especial la música caribeña, en donde la síncopa misma se ha convertido en la esencia que gobierna el ritmo, la columna vertebral que sostiene su entramado y textura. Cada país de Latinoamérica ha brindado hermosas variantes de la síncopa, utilizando variadas recetas musicales para hacer de ella nuevos géneros musicales, bailes y canciones.

Permítanme aclarar que el uso de la síncopa en nuestras culturas no se debe unilateralmente a la influencia de los países europeos, sino que también la hallamos en las ricas raíces rítmicas traídas a las Américas por los esclavos provenientes de África. Sus cantos, ritmos y bailes ofrecieron un caudal sonoro inigualable en las Américas, música que disfrutamos en tiempos vigentes.

El análisis Beethoveniano con similitudes en la música latina y la conclusión de este tópico ha sido descifrado gracias a la experiencia acumulada cómo compositor, arreglista y multinstrumentista, tareas que me han permitido explorar diversos ritmos latinos a través de los años, aprendiendo sus patrones rítmicos y aplicándolos a diferentes composiciones, arreglos, y ejecutándolos en varios instrumentos.

Esta cosmopolitización del saber entrevé la importancia del acercamiento a otras culturas a través de la aculturación y de la transculturación. La música clásica y la música popular tienen interesantes puntos divergentes y de encuentro, enigmas que aún no puedo explicar y que me atañe investigar en un futuro. Si puedo apreciar que algo común en este planeta, el significado de la palabra ‘hola’, es común en todas las culturas, desde las más avanzadas tecnológicamente hasta las que no lo son. Las pirámides no sólo están enclavadas en Egipto, hay otras situadas en Sudán, en China, Mesoamérica.

A modo de reflexión concluyo que la síncopa la encontramos en muchos compositores clásicos; ejemplo de ellos: Bach, Mozart, Brahms, Honegger, Stravinsky, por sólo nombrar algunos, y también la encontramos en las culturas populares en Asia, Medio Oriente, África, Europa, y las Américas.

Nuestra síncopa ‘latinizada’ se ha convertido en un elemento identificativo de nuestra idiosincrasia y cultura, creándose infinidad de géneros musicales que enriquecieron la música creada en el nuevo continente, y música que ha usado ampliamente este elemento musical. Casos como el danzón, el cha-cha-chá, la guaracha, el merengue, la bomba y la plena, el reggae, el joropo, la samba, el tango y el mambo, son ejemplos vivos, por sólo mencionar algunos.

¿Quién no ha bailado al ritmo de una salsa romántica, una bachata cadenciosa, un zouk caribeño, una kizomba sensual, o una cumbia sonidera? Por décadas hasta el sol de nuestros días la música y el baile han sido una parte fundamental de nuestra expresión y cultura latina, llevando la síncopa a nuestras vidas sin darnos cuenta de que esa cadencia deliciosa, ese vaivén que no se detiene está ensamblado con síncopas por doquier.

La complejidad técnico-musical que se necesita para ejecutar una síncopa requiere de músicos bien formados y con pleno dominio del ritmo. Cierta música popular de estos tiempos carece de este sabroso elemento musical, dejando al desnudo lo predecible que puede ser un ritmo sin ella, sin sazón y sin swing.

Invito a todos a disfrutar de grabaciones donde la síncopa esté presente. Aunque no la identifiquemos, ella estará presente. Aquí les dejo algunos géneros musicales llenos de síncopa para que exploren y disfruten de este mundo sonoro maravilloso: salsa, merengue, bolero, rumba y guaguancó y la música afrolatina.

Yalil Guerra, M.M. MUSIC CONSULTANT

Ph.D Candidate | Master in Music | Latin Grammy Winner - 8 times Latin Grammy Nominee Composer