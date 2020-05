Biden rechaza denuncia de acoso sexual

“Lo digo inequívocamente: esto nunca, nunca sucedió”, aseveró Biden en una entrevista para el programa “Morning Joe" del canal de cable MSNBC.

Biden dijo que pedirá al Archivo Nacional que determine si existe alguna constancia de semejante denuncia, pero señaló reiteradamente que no cree que existan tales registros.

“La exempleada ha dicho que presentó una denuncia en 1993”, detalló Biden. “Pero no tiene una constancia de esta presunta denuncia. Los documentos de mis años en el Senado que doné a la Universidad de Delaware no contienen archivos del personal”.

Biden agregó que “hay un sólo lugar donde pudiera estar una denuncia de este tipo: el Archivo Nacional. El Archivo Nacional es el lugar donde se guarda la documentación”.

Reade trabajó en la oficina del Senado de Biden entre diciembre de 1992 y agosto de 1993. No es la primera vez que el exvice presidente Biden es señalado de supuestos tocamientos inapropiados.

El año pasado; Reade se sumó a la voz de otras mujeres que acusan a Biden de tocamientos, besos o abrazos que consideraban inapropiados. En marzo Reade amplió su denuncia en diversas entrevistas con distintos medios estadounidenses y acusó al candidato demócrata de abuso sexual.

Pero Biden, aseguró este viernes que los medios de comunicación deberían “examinar y evaluar el historial completo” de inconsistencias en la historia de Reade, que esta ha cambiado “de manera repetida”, según el virtual candidato presidencial.

En días pasados dos conocidas de Tara Reade dijeron que ella les había revelado ciertos aspectos de la denuncia.

Temerosos por la creciente precariedad de la posición política del presidente Donald Trump, quien busca reelegirse durante las elecciones de noviembre, algunos republicanos aprovechan la denuncia para acusar a los demócratas de hipocresía al solo defender a las mujeres que acusan a los conservadores.

Los demócratas se encuentran en la situación incómoda de reconocer enérgicamente a las mujeres que presentan denuncias y a la vez defender al hombre que será su portaestandarte en la elección que muchos consideran la más importante de sus vidas.

“La campaña ha emitido declaraciones, pero él no lo ha hecho de su propia voz”, subrayó la expresidenta del Comité Demócrata Nacional, Donna Brazile. “Esto no ayuda, sólo daña: no sólo para la persona que tiene que dar la cara, sino que también afecta al candidato”.

El enfrentamiento en noviembre entre Biden y Trump será la primera contienda presidencial de la era #MeToo, que ha llevado a muchas mujeres a presentar abiertamente acusaciones de agresiones sexuales.

Las mujeres representan un sector crucial del electorado para los demócratas, y Biden tiene un historial ambivalente. Si bien redactó la Ley sobre la Violencia Contra la Mujer en su periodo como senador, también recibió fuertes criticas por la manera en que enfrentó el testimonio de Anita Hill en el Senado en la década de 1990. Justo antes de lanzar su campaña de 2020, varias mujeres lo acusaron de realizar manoseos no deseados, conducta por la que él ofreció disculpas.

Biden ha prometido elegir a una mujer como compañera de fórmula, por lo que la acusación coloca a las potenciales candidatas a la vicepresidencia en una situación difícil.