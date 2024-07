Biden se reúne a puerta cerrada con gobernadores demócratas en busca de apoyo

"Vamos a apoyarle", aseguraron a la prensa tras la reunión dos de ellos, Wes Moore (Maryland) y Tim Walz (Minnesota), quien afirmó que el presidente está "en condiciones" de desempeñar su cargo.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, considerada una estrella emergente del partido, escribió en X tras el encuentro: "Joe Biden es nuestro candidato. Está para ganar y yo le apoyo".

El desastroso desempeño de Biden en el debate de la semana pasada ha resonado en todo el Partido Demócrata, obligando a los legisladores a hacer frente a una crisis que podría poner de cabeza la elección presidencial para los demócratas que buscan permanecer en la Casa Blanca.

El enfrentamiento con Trump debió ser una oportunidad para que Biden disipara las dudas sobre su avanzada edad y su aptitud para el cargo, y para "retratar" públicamente a su rival como una "amenaza existencial" para la democracia estadounidense, según el argumento que emplea la campaña de los demócratas.

Pero su discurso fue vacilante. En varias ocasiones se trabó y pareció perder el hilo de sus ideas. Como consecuencia algunos demócratas se plantean entre bastidores si él debería seguir siendo el candidato del partido, que tiene hasta agosto para decidir.

A lo largo de 90 minutos, Biden intentó a duras penas contrarrestar el estilo grandilocuente de Trump, quien se mostró enérgico y contundente.

En la pantalla se vio a Biden mirando fijamente, con la boca abierta, mientras Trump, de 78 años, hablaba.

Pero el presidente demócrata se resiste a abandonar la contienda, pese a su evidente deterioro. Ha señalado que no tiene la intención de retirarse de la contienda contra Donald Trump.

Los ojos sobre Biden

"Nadie me está sacando, no me iré. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar", dijo el veterano demócrata, según el medio especializado Politico.

"Él sabe que si tiene dos actos más como ese, las cosas serán muy diferentes", informó una persona de su entorno, citada el miércoles por el New York Times.

La cadena CNN publicó asimismo el testimonio de alguien cercano al demócrata de 81 años que afirma que Biden está "lúcido" y sabe que los próximos días serán decisivos para seguir en la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre.

Biden hará campaña los próximos días en Wisconsin y Pensilvania, dos "estados bisagra" en el norte del país, es decir donde el voto varía en función del candidato y otros factores y no tanto del partido, lo que los convierte en esenciales para ganar unas elecciones.

Casi una semana después del debate, Biden no ha logrado borrar la fuerte impresión que dejaron esos 90 minutos en los que se trabó al hablar, tuvo la mirada perdida por momentos y llegó a perder el hilo de lo que decía.

FUENTE: Con información de AFP