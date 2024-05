Biden urgido de poner fin a crisis en la frontera de cara a comicios

Millones de inmigrantes han arribado por cruces fronterizos durante la administración demócrata, lo que refleja que la frontera de Estados Unidos está más insegura que nunca. El total de ingresos irregulares desde 2021 hasta el pasado mes de abril es de 9.905.422. La cifra no incluye a los que han logrado escapar de las autoridades.

Los fugitivos

El número de migrantes que han logrado fugarse de las autoridades federales en la frontera se ha disparado en los últimos tres años. El total se calcula en 1.664.203. El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, dijo que las cifras registradas en los últimos tres años no tienen precedentes y son preocupantes.

“Los datos son irrefutables y reflejan las graves implicaciones para la seguridad pública y la seguridad nacional”, afirmó.

Olivarez informó que han logrado detener en los 3 años “a 511.000 inmigrantes ilegales que, de otro modo, se sumarían al creciente número de fugitivos”. El funcionario publicó imágenes de personas cruzando ilegalmente a territorio estadounidense captadas por las cámaras de vigilancia ubicadas a lo largo de la frontera sur, algunos entran con el rostro cubierto. ¿Cuántos de ellos están en el interior del país sin ser detectados? Cuestionó.

La cadena de televisión Fox News reveló que, en 2023, la cifra de migrantes indocumentados que ingresaron evadiendo los controles fue de 670.674.

El director del FBI, Christopher Wray, advirtió recientemente durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que la frontera abierta en el suroeste representa una grave amenaza para la seguridad nacional.

“Estamos preocupados no solo por las personas que están en la lista (de vigilancia de terroristas, sino por quienes pudieron entrar de alguna u otra manera, de quienes no se tiene suficiente información al momento en que ingresaron para identificarlos”, manifestó y aseguró que es esencial saber quién entra para proteger a los estadounidenses.

Asilo, nuevas normativas

Cuando solo faltan menos de seis meses para las elecciones presidenciales, el presidente Joe Biden busca mecanismos para atajar la crisis migratoria desde todos los frentes en un intento por revertir el caos que permitió durante los 3 años de su administración.

La Casa Blanca prepara cambios al sistema de asilo con el objetivo de acelerar el procesamiento y la posible deportación de migrantes que siguen llegando a la frontera sur. Es la última medida del demócrata para intentar convencer al electorado de la seguridad en la frontera y frente a la afluencia de los miles de indocumentados que a diario llegan.

El mandatario sopesa una orden ejecutiva para imponer medidas “drásticas” contra los cruces ilegales en la frontera, una disposición que podría emitirse a finales de este año.

La abogada de Inmigración, María Herrera Mellado dijo que la nueva normativa de asilo es pública y en este momento se encuentra en el periodo de comentarios hasta el 12 de junio, posteriormente se espera que el gobierno haga enmiendas a la misma.

Por su parte, la abogada de Inmigración Isadora Velázquez considera que la medida propuesta por el presidente Biden tiene como fin agilizar el proceso de asilo, algo que asegura podría ser eficaz en “los casos en que se les ha dado el beneficio de la duda, el cual uno espera que tal vez tengan evidencia que presentar cuando llegue el momento de la entrevista para el asilo”.

Herrera Mellado señala que la medida llega tarde. “Da más potestad a los oficiales de asilo para que tomen una determinación final sin que el caso tenga que pasar a los jueces de inmigración. Estamos claros de que la medida será apelada”, aseveró.

Las nuevas normativas para el asilo permitirían denegar las solicitudes en cuestión de días a los inmigrantes, si hay pruebas de que se les puede rechazar por motivos de “terrorismo, seguridad nacional o penales", dijo el Departamento de Seguridad Nacional a través de un comunicado.

Se trata de identificar y expulsar "más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.

Cortes atascadas

Las entrevistas de miedo creíble serán determinantes, en las que los funcionarios evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada, si regresa a su país. “Hay que recordar que la entrevista para el asilo suele tomar años, en muchas ocasiones hasta cinco o seis años”, apuntó la abogada Velázquez.

Esa situación ha provocado atascamientos de casos en los tribunales de Inmigración. Actualmente, los casos en cortes acumulan 3,596.317. En el 2024 los tribunales de Inmigración han recibido hasta abril 1,305.443 nuevos casos.

Florida es el estado que acumula la mayor cantidad de casos a nivel nacional, con 534,884 en las cortes de Inmigración. Miami es donde se concentra el mayor número de expedientes, con más de 300.000.

Crisis en la región

La abogada Herrera Mellado no cree que las medidas de Biden vayan a cambiar la llegada de miles de migrantes. “Esto en concreto no creo que vaya a detener la llegada masiva a la frontera porque al final recordemos que la razón por la que vienen es que muchos de ellos huyen de la pobreza, la miseria, la persecución y no ha habido nada en la región que haya cambiado esta situación, es decir, es todo lo contrario. Vemos los últimos datos de la gestión de Andrés Manuel López Obrador en México, se han llevado a cabo 180.000 homicidios en el último sexenio, el peor registrado”, subrayó.

A lo anterior se suma la situación de los países gobernados por regímenes dictatoriales, donde la gente huye por razones políticas y económicas. “Vemos la crisis en Venezuela, en Cuba, Nicaragua, lo que está pasando en Colombia con (Gustavo) Petro, entonces las personas que vienen es por este tipo de situación, pero además hay que añadirle algo más que ha dicho un agente de la Patrulla Fronteriza, que el control de la frontera entre Estados Unidos y México lo sostienen los carteles de la droga y lo cierto es que esto es un negocio multimillonario en el que muchas personas están ganando mucho dinero con el tráfico humano, así es que no creo que haya un cambio significativo”, aseveró Herrera Mellado.

Medida con “tinte” electoral

Y es que la migración se ha convertido en un tema central de la campaña para los comicios de noviembre que disputarán el expresidente Donald Trump y el presidente Joe Biden. Trump, republicano ha manifestado que controlará la frontera y ha advertido de una deportación masiva de migrantes si regresa a la Casa Blanca.

La abogada Isadora Velázquez no tiene dudas de que el fin de la medida tiene tinte electoral.

“Es obvio de que esta medida se esté llevando a cabo por las elecciones para tratar de dar una imagen de una frontera más segura, más fuerte, debido a que la inmigración no se ha controlado anteriormente”, subrayó.

La abogada Herrera coincide con su colega. “Creo que es para cambiar la óptica sobre el caos fronterizo, que efectivamente lo han creado y ahora necesitan dar una imagen de que están controlando la frontera, que son realmente duros, que están luchando contra el fraude, que están llegando a acuerdos de repatriación”.

